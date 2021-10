Maderna reclamó obras para el aeropuerto de Trelew

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, estuvo presente este martes en Comodoro Rivadavia y participó de la reunión del Gabinete Federal que presidió el presidente Alberto Fernández. El jefe comunal marcó una serie de reclamos al Gobierno nacional y enfatizó la necesidad de la obra de balizamiento del Aeropuerto Almirante Zar, indicando las reiteradas gestiones realizadas, sin éxito hasta ahora: “nos cansamos de pedirlo y no llega”, sostuvo ante la reunión de ministros.

En ese marco, Maderna explicó que «en Trelew no solamente tenemos un 12 por ciento de desocupación sino también hay un 4 por ciento más de subocupación producto de las políticas neoliberales implementada principalmente por los últimos 4 años de Macri».

«Hemos tenido una lucha enorme, hemos tenido también madurez política de estar sentados en el mismo lugar con Florencia (Papaiani) y todo el equipo de trabajo siendo adversarios políticos en la última elección y te puedo asegurar, Wado, que cuando nosotros vamos a Capital Federal somos bien atendidos, estamos muy agradecidos con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, estamos teniendo obras del plan Argentina Hace», expresó.

Medidas para el sector productivo

Además, el intendente dijo que «hemos presentado dos carpetas a Matías (Kulfas), que para nosotros son serias e importantes. Nosotros no pedimos la promoción industrial de los años 70, pedimos medidas que tengan que ver con ventajas competitivas para el sector, por ejemplo el sector textil lanero, la metalmecánica, el sector de servicios. Eso va de la mano con la obra pública, por eso para nosotros es fundamental no solamente que nos escuchen, porque paz social tenemos, porque militamos todos los días, trabajamos con las organizaciones ya hacemos peronismo, tenemos un momento que es delicado y no sabemos hasta cuando lo vamos a poder sostener».

«Cuando hablamos de balizamiento del aeropuerto no es un capricho del intendente, hablamos de 19 millones de pesos que dependen del Estado Nacional, que lo destruyó Dietrich, pero que nos cansamos de pedirlo y no llega», lamentó Maderna.

«Quiero ser claro, cuando hablamos de tasa subsidiadas, recién escuchábamos de algunas empresas de otros puntos de la provincia y me alegra y me pone contento, pero las que recorrimos en Trelew no las escuchamos», criticó.

“Con muchos errores, pero con madurez política”

«Trelew es la madre de las batallas, los principales candidatos que nos ganaron la última elección son de Trelew. En la ciudad estuvo el presidente de la UCR; Bulrrich y todo lo que es Juntos por el Cambio. Nosotros tenemos que mostrar. Yo me voy a hacer cargo de los errores como intendente, segundo mandato, nunca con Macri. Con muchos errores, pero con madurez política, sumando al sector sindical, organizaciones sociales, con carpetas con todos los Ministerios, tenemos carpetas en la cartera de Ambiente, en Obras Públicas, que hemos recibido y estamos muy agradecidos con el señor Katopodis, tenemos carpetas en el Ministerio de Turismo, con Matías (Lammens) hemos estado, también tenemos gimnasios municipales, otros tipos de proyectos, pero quizás mi ímpetu o mi forma de proceder no ha sido la adecuada para poder tener la recepción necesaria para que la ciudad tenga los recursos que realmente necesitamos», reconoció.

Pedidos a la Nación

«Esto no es crítica, no es enojo, pero si pedimos que se enfoquen en las pequeñas y medianas empresas, presentamos dos carpetas con alternativas, no es que tiramos la idea y quedan en la nada, simplemente es eso, que nos ayuden a poder sacar adelante a la ciudad de Trelew, que es un eje central en lo político, sin lugar a duda, en 25 días no vamos a modificar lo que no se hizo en 4 o 6 años, principalmente con la gestión de Macri», aseveró.

«Que hemos tenido lío, hemos tenido lío, que le paramos los camiones a Desarrollo Social, se lo reventamos a todos, no me da vergüenza decirlo porque los combatimos, pero ahora tenemos un Gobierno de compañeros y compañeras que nos pueden ayudar a dar respuestas, aeropuerto, Parque Industrial Municipal, el que tenemos actualmente, algunas obras más, el GIRSU, estamos tratando de poder encaminarlo con los municipios», indicó.

82 carpetas presentadas

«Acá lo si diferenciamos con la otra gestión es que municipios que son de otro color político reciben más que Trelew, mucho más, y realmente eso lo valoro porque hay una diversidad y no se prioriza como hacía Macri, que no recibimos un solo peso con más de 82 carpetas presentadas en la gestión anterior», contó Maderna.

«Eso está muy bueno, es interesante y hay que decirlo. No hay enojo, soy un militante más, estoy de paso, es muy última gestión, quedan dos años, pero esto no es Adrián Maderna, pensemos en Trelew, en la Comarca, en el Valle, me encanta cuando Rawson recibe 400 millones para el Puerto porque es bárbaro, nosotros nos nutrimos a través del valor agregado de la pesca con el Parque Industrial, que podríamos tener mayor cantidad de fábricas generando proceso de valor pero para eso es necesario tener un abaratamiento en el costo del gas, de energía, en los combustibles. Sé que Matías ha firmado con algunas provincias y ojalá que lo podamos hacer con Trelew, cuesta mucho con Chubut firmar convenios, pero las cosas que las hemos sacado por municipio han salido, también lo quiero agradecer, no es todo negativo, Ministerios de Agricultura, de Producción, Obras Públicas, pero sabemos que podemos mucho más», contó.

“Vamos a dar vuelta la elección”

Para finalizar, Maderna aseguró que «vamos a seguir militando, perdimos por 1.400 votos, vamos a dar vuelta la elección en Trelew y estamos convencidos de eso, pero tenemos que hacer el esfuerzo entre todos», concluyó.