Lo contactó por Facebook y lo estafó, ahora ofrece devolver el dinero para no ir presa

Una mujer con residencia en Córdoba que fue parte de una organización dedicada a las estafas virtuales, fue descubierta por la Unidad Especializada en Cibercrimen del Chubut y para no ser sometida a juicio oral y público, ofreció devolverle el dinero producto de la estafa, a un vecino de Rawson.

Se trata de Jesica Reyna, una mujer que según sus dichos se dedica a realizar tareas de empleada doméstica en la ciudad de Córdoba donde vive. La víctima reside en Rawson y se llama Jorge Arretche. Fue contactado por una cuenta de Facebook y como parte de los requisitos para la obtención de un “préstamo personal de 40.000 mil pesos”, fue a un cajero automático. Engañado por los estafadores, brindó datos y claves que no debió haber informado. Así ingresaron a su caja de ahorro del Banco del Chubut y transfirieron desde su cuenta la suma 16.000 pesos, a la cuenta de la imputada quien inmediatamente después de acreditado la suma de dinero procedió a extraerla desde distintos cajeros de la ciudad de Córdoba. Al momento de continuar con la gestión virtual para la obtención del “préstamo”, se encontró con que la cuenta de Facebook por donde lo habían contactado, estaba bloqueada y le faltaba dinero correspondiente a su pensión.

Tras la formalización de la denuncia, la investigación realizada por los profesionales del Ministerio Público Fiscal, tras la audiencia de apertura de investigación, realizada este lunes, la mujer ofreció devolver ese dinero en cuatro cuotas. Fue ante la jueza penal de Rawson Karina Breckle.

La mujer que participó en la audiencia vía zoom, está imputada del delito de estafa como partícipe necesario. Para el Ministerio Público Fiscal -representado en la audiencia por el funcionario de fiscalía Federico Esusy-, en el delito participaron otros autores que no pudieron ser identificados. Ahora se espera que la víctima dé el consentimiento y, de ser positivo, en menos de una semana se deberá realizar otra audiencia para que el acuerdo quede firme.

A través de su defensora Janet Davies, la mujer negó los hechos descriptos en la investigación aunque para “terminar con esta situación” en la que se encuentra involucrada por la Justicia Penal del Chubut, ofreció devolver ese dinero en cuatro cuotas. El delito se produjo en junio pasado.