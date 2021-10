Lautaro, “entre algodones”, para la visita de Argentina a Paraguay

En uno de los juegos postergados por la 11° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, la Selección Argentina visitará este jueves en la noche a su par de Paraguay.

En el equipo conducido por Lionel Scaloni, será baja el delantero Lautaro Martínez, que presenta una sobrecarga muscular, siendo Joaquín Correa el apuntado a reemplazarlo. Será desde las 20 horas jugándose en el Estadio “Defensores del Chaco”.

La “Albiceleste” va por un resultado positivo a tierras guaraníes

Esta noche de jueves, desde las 20 horas en el Estadio “Defensores del Chaco”, la Selección Argentina visitará a su par de Paraguay, siendo uno de los tres juegos que por la triple fecha se darán en un lapso de diez días por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Vale destacar que este es un cotejo pendiente, de la 11° programación y tendrá como árbitro principal al brasileño Anderson Daronco y televisado por la TV Pública y TyC Sports. A cargo del VAR estará Rafael Traci, también de Brasil, junto a su compatriota Bruno Arleu.

Luego del triunfo sobre Bolivia con tres goles del capitán Lionel Messi y los posteriores festejos por la obtención de la Copa América en Brasil, el equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará una nueva serie de partidos ante la selección de Paraguay -dirigida por el argentino Eduardo Berizzo- en Asunción.

El campeón de América retoma el camino en las Eliminatorias con el objetivo de acercarse cada vez más a la Copa del Mundo que se disputará a fines de noviembre del año que viene en Qatar.

A la espera del fallo de la FIFA luego del clásico suspendido en Brasil, el seleccionado nacional se ubica en la segunda posición con 18 puntos, a seis del líder (Brasil) y con tres de ventaja sobre Uruguay.

Por su parte, mientras Argentina es escolta, el seleccionado guaraní, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, figura en la sexta posición con 11 puntos y está a dos de Colombia, que se ubica en zona de repechaje.

Vale destacar que luego de este partido, la Argentina se enfocará en los restantes dos juegos que en condición de local, afrontará por estas Eliminatorias: el próximo domingo jugará en el Estadio Monumental ante Uruguay (pendiente de la fecha 5) y el jueves 14 hará lo propio ante Perú, también en casa del “Millonario”.

Lautaro sería baja

Para el juego de este jueves ante Paraguay, la Selección Argentina no contaría a disposición con Lautaro Martínez, ya que el delantero del Inter de Milán, presenta una sobrecarga muscular.

Si bien el CT que lidera Lionel Scaloni no lo dió de baja, un habitual inicial del equipo está entre algodones. De no llegar, su reemplazante seria Joaquín Correa, su compañero en el conjunto de Milano.