La Escuela Madrynense jugó la 13° Copa Sub-16

En la ciudad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro, se jugó durante el pasado fin de semana la 13° Copa de Vóley Sub -16, certamen del cual fueron parte equipos que toda la región patagónica, entre los que estuvo la Escuela Madrynense de Puerto Madryn.

Tras año y media sin actividad, los y la deportistas portuarios fueron parte del certamen cumpliendo una gran performance: la rama femenina fue subcampeona y los masculinos, culminaron sextos.

El vóley madrynense de gran actuación en Río Negro

Después de más de un año y medio sin competencia, el pasado fin de semana, los equipos de la Escuela Madrynense de Vóley volvieron al ruedo y lo hicieron de la mejor manera: la rama femenina y masculina, fueron parte de la 13ª Copa Abierta Sub 16 en Luis Beltrán, Río Negro.

Las chicas, dirigidas por Walter Balmaceda fueron subcampeonas en el torneo. Cayeron en una final ajustada frente al Club Lamarque por 3-2 después de dejar en el camino al dueño de casa, organizador y principal candidato al primer puesto, Beltrán y ganarle la semifinal a San Antonio Oeste por 3-0.

En tanto, los varones, con la mayoría de integrantes nuevos en el equipo Sub 16 aprovecharon para ganar experiencia y tomar volumen de juego. Si bien se ubicaron en el sexto puesto de la clasificación final, dirigidos por Nicolás Lamas, sumaron juego con equipos de trayectoria en torneos del norte de la Patagonia.

La Copa Abierta de Voley Sub 16 de Luis Beltrán es un torneo con una importante trayectoria dentro de la provincia de Río Negro. Este torneo resulta preparatorio para aquellos jugadores y jugadoras que en corto tiempo representan a su provincia, por ejemplo en los Juegos de la Araucanía y de hecho tanto los equipos rionegrinos como la EMV, único representante de Chubut tuvieron en sus planteles jugadoras que en los próximos días representarán a ambas provincias en una nueva edición de CaPaProv Sub 14.

Los equipos

El equipo femenino estuvo integrado por: Brisa Gentile, Abril Domínguez, Martina Hermosa, María Victoria Chazarreta, Candela Pichiñan, Lara Acosta, Maia Zapata, Maia Carriqueo y Micaela y Julieta Crozzetti. DT: Walter Balmaceda.

Al equipo masculino lo conformaron: Martín Balmaceda, Sebastián De La Rosa, Jeremías Contreras, Luciano Arregui, Santino Alonzo, Manuel Fratto, Blas Itaurralde, Benjamín Muñoz, Valentín Gutti y Lucas Champange. DT: Nicolás Lamas.