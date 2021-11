La CAI se consagró campeón en el Provincial de Fútbol Sub 13

Durante el fin de semana, se disputó el Torneo Provincial de Fútbol Sub 13 en el Estadio Municipal de Km. 3 en Comodoro Rivadavia.

Como campeón, se consagró la Comisión de Actividades Infantiles al ganar sus dos juegos, ante JJ Moreno de Puerto Madryn y Belgrano de Esquel. Así, los jovencitos “azzurros” clasificaron a la Liga de Desarrollo Sub 13 que se llevará a cabo en Buenos Aires.

“Azzurros” campeones y clasificados a la Liga de Desarrollo

Este domingo 31 de octubre en el Estadio Municipal de Km. 3 de Comodoro Rivadavia se llevó a cabo el cierre y premiación del Torneo Provincial de Fútbol Sub 13, donde el equipo de la CAI dirigido por Mariano Tula se quedó con el título y el boleto clasificatorio para la Liga de Desarrollo Sub 13 que se disputará en Buenos Aires.

La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia ganó los dos partidos del triangular. Para el local fueron victorias por 3 a 1 (Juan Espinosa 2 – Renzo Saralegui) ante J.J. Moreno de Puerto Madryn el sábado, y este domingo el triunfo 2 a 1 (Joaquín Coronado y Juan Espinosa) ante Belgrano de Esquel que le dio finalmente el primer puesto.

El viernes, en tanto, los madrynenses se habían impuesto 4 a 1 ante los esquelenses.

El certamen bajo el ala de la Asociación del Fútbol Argentino a través del Consejo Federal, fue organizado por la Liga Oficial de Fútbol de Comodoro Rivadavia, contando con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

En la entrega de premios estuvo presente el presidente de Comodoro Deportes Hernán Martínez, junto a Antonio Carrizo y Ariel Bordeira, presidente y vice de la Liga Oficial de Fútbol de la ciudad, respectivamente.

“Estamos contentos, fue un partido duro, un partido en el cual ellos se replegaron demasiado atrás, y por ahí nos costaba abrir los espacios para concretar las situaciones”, comentó Mariano Tula, director técnico de la CAI Sub 13 tras el segundo triunfo.

“Estamos contentos porque se lo merecen, porque vienen trabajando hace un montón. Estamos trabajando hace seis meses, este año recién empecé con ésta categoría, y tratamos de darles las herramientas para que se sientan cómodos y puedan jugar”, agregó Tula.

Por su parte, Renzo Saralegui, capitán del equipo campeón, destacó: “Estoy muy contento, con todos mis compañeros por poder ganar el partido y poder seguir. Muy feliz de estar acompañado por todos los que nos vinieron a ver, tíos, primos, abuelas, todos. Les agradezco mucho. Ahora a seguir entrenando y dar lo mejor”.

“Estamos muy contentos de haber organizado este torneo. Gracias a Hernán, Kelo, Liga de Fútbol, a todos los participantes, a los padres que vinieron a acompañar. Felicitarlos tanto en lo deportivo como en lo personal. Realmente se han portado muy bien, ojalá hayan disfrutado estos tres días en la ciudad, y ya nos vamos a encontrar, como siempre digo, en alguna cancha”, expresó en la premiación el vice de la Liga local, Ariel Bordeira.

FÚTBOL – TORNEO PROVINCIAL DE FÚTBOL SUB 13

Estadio Municipal Km. 3 – En Comodoro Rivadavia

Resultados

J.J. Moreno de Puerto Madryn 4 – 1 Belgrano de Esquel

CAI 3 – 1 J.J. Moreno de Puerto Madryn

CAI 2 – 1 Belgrano de Esquel