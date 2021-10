Joaquín Arbe correrá los 21K de Buenos Aires

Este domingo, se disputará la Edición 2021 de la tradicional competencia atlética de CABA, como ser el Maratón y Medio Maratón de Buenos Aires.

El atleta olímpico esquelense, Joaquín Arbe, volverá a competir en una prueba internacional tras su participación en Tokio 2020.

Arbe corre en Buenos Aires

El próximo domingo a partir de las 7 horas se largará una nueva edición del tradicional Maratón de Buenos Aires. Allí estará presente una vez más el esquelense Joaquín Arbe, que de este modo volverá a competir internacionalmente después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Arbe, quien cuenta con el respaldo de Chubut Deportes, en este caso correrá el Campeonato Argentino de Media Maratón, es decir la prueba de 21K, la cual se largará 7:30, media hora después que la principal, en Figueroa Alcorta y Monroe (frente al Estadio Monumental de River), donde también estará el punto de llegada.

Los circuitos de ambas carreras serán los mismos utilizados en 2019 y que cuentan con la medición y certificación de la Federación internacional (World Athletics).

Los participantes del 21k llegarán hasta la zona céntrica, donde comenzará su regreso, mientras que el maratón se extenderá hasta La Boca, para iniciar allí su vuelta.

Por sus características (casi todo plano y a nivel del mar) así como por atravesar barrios emblemáticos de la Ciudad, el Maratón de Buenos Aires está considerado entre los circuitos más atractivos del mundo.

Vale recordar que en la edición 2019 de esta misma prueba, Arbe logró la marca mínima que le dio la clasificación a Tokio 2020, completando el recorrido de 42K en 2h11m04, por lo que seguramente le traerá grandes recuerdos.

Antes de la partida hacia Buenos Aires, el esquelense manifestó que “si bien no tuve mi mejor preparación para esta competencia, me siento bien y creo que puedo ir a pelear por una medalla”.

Representando a Chubut no solo estará Arbe, sino también los deportistas entrenados por Rodrigo Peláez, como ser Nicolas Neipan, que tras varios años sin competir y de su paso por el ciclismo estará largando los 42K, también estará Darío “Lalo” Ríos que estará en los 21K y Rodrigo Roberts, otro de los atletas con proyección, que competirá en Sub 23.