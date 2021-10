Intentó matar a un joven en junio y antes de fin de año podría ir a juicio

La jueza de garantías Ivana González elevó a juicio oral y público el caso en el que se encuentro imputado Adrián Llalataque por haber intentado asesinar a puñaladas a un joven de 19 años de edad en un hecho ocurrido en julio pasado en el exterior de un inquilinato de la calle Vachina de la ciudad de Rawson, en cercanías del cuartel de Bomberos Voluntarios. La Fiscalía de Rawson finalizó la investigación y tras la audiencia preliminar realizada este viernes, se estima que la Oficina Judicial podría estar en condiciones de realizar el juicio oral y público antes de fin de año.

La víctima Tomás Millanahuel, se repuso de las cinco puñaladas y cortes que sufrió en su cuerpo, una de ellas que le afectó un pulmón. Llalataque sigue detenido desde minutos después de ocurrido el incidente, de manera preventiva, teniendo en cuenta que le podría caber una pena de nueve años de prisión.

Tras la audiencia la jueza González lo autorizó al imputado a visitar a su pequeña hija enferma e internada en el Hospital Santa Teresita. La visita fue solo por 40 minutos. Seguirá detenido hasta que un tribunal colegiado de tres jueces, realicen el juicio oral y público en su contra.

La calificación legal es la de “homicidio simple en grado de tentativa en carácter de autor”. Supletoriamente y para el caso que en debate no se pudiere probar la figura del homicidio simple se sostendrá la calificación alternativa de “lesiones graves dolosas”.

El cuchillo usado para la agresión fue secuestrado. En su fuga tras ser agredido por allegados a Millanahuel, el imputado intentó ocultarlo en el interior de un contenedor de basura, en cercanías de una concesionaria de autos. El hecho se produjo y además se cuenta con filmaciones de las videocámaras instaladas en la vía pública, además de numerosos testimonios y pericias.

El incidente se originó en diferencias entre vecinos. Tuvo a otros protagonistas, insultos y golpes de puño y los puntazos en contra de Millanahuel. Mientras en un auto particular trasladaban a la víctima que por sus propios medios pidió auxilio, allegados a éste produjeron daños en la casa de Llalataque. Este fugándose a la carrera, se refugió en la misma Comisaría de Rawson. Allí quedó detenido.

Para los investigadores encabezados por el fiscal general Fernando Rivarola, Llalataque no tiene arraigo en la ciudad de Rawson, usurpaba una vivienda junto a su pareja, al momento de ser detenido no contaba con trabajo estable. Es oriundo de la ciudad de Puerto Madryn donde posee antecedente penales como robos tentados, entre otros, además de no haberse sometido a algunas obligaciones procesales.

El defensor oficial Miguel Moyano, no se opuso a las pruebas ofrecidas para el debate por parte de los representantes de la Fiscalía de Rawson, a cargo de la acusación.

Tampoco el defensor oficial Miguel Moyano se opuso a la apertura de investigación y solicitó que en caso de quedar detenido, se produzca en alguna comisaría de Trelew y no en la Alcaidía de esa ciudad.