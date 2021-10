Gustavo Slomka, de gran performance en el Magistral de Ajedrez

Durante la semana pasada, la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, se constituyó en una de las capitales mundiales del ajedrez, con una nueva edición del tradicional Magistral Internacional.

Esta competencia, recibe cada año a muchos de los mejores jugadores de esta parte del planeta, siendo el único representante Puerto Madryn, el jugador del Circulo Peones del Sur, Gustavo Slomka.

El premio al Mejor Senior fue para el madrynense

El Torneo Magistral de Ajedrez en Rio Grande, es un evento con más de veinte años de ediciones ininterrumpidas, que cuenta además con el reconocimiento y un importante financiamiento de la Federación Internacional –FIDE, quien lo nombró como uno de los 26 torneos más emblemáticos del calendario mundial anual y uno de los tres del continente americano.

Es el Abierto a ritmo clásico más austral del mundo, que este año contó con el agregado de la presencia del letón-español Alexei Shirov, superestrella del “juego ciencia” y ex subcampeón mundial de la actividad, reconocido también por su incomparable creatividad frente al tablero.

Hasta allí llegó Gustavo Slomka, representante del Círculo de Ajedrez Peones del Sur, con un fuerte entrenamiento a cuestas y la ilusión de realizar una digna performance en tan complicada parada. En total, cien ajedrecistas de gran nivel, incluyendo además de Shirov, a jugadores del calibre de Diego Flores (7 veces campeón argentino, el máximo ganador del evento nacional) y Andrés Rodríguez (mejor ajedrecista uruguayo de la historia). A ellos se sumaron otras figuras del juego ciencia, incluyendo representantes de Chile, Uruguay, Venezuela y unas 15 provincias de la Argentina.

El torneo resultó tan complicado como se esperaba, o más. Al nivel de los maestros se sumó esta vez la nueva ola de ajedrecistas jóvenes que ayudados por las redes y pandemia mediante vienen entrenando y jugando no menos de 6 u 8 horas diarias.

Si bien las primeras rondas resultaron más que complicadas, el madrynense logró reponerse a un comienzo errático, para lograr 4,5 puntos en las últimas cinco partidas jugadas. De esta manera logró cosechar 6 unidades sobre 9 juegos posibles, compartiendo el pelotón con maestros de la talla de Diego Flores, los maestros bonaerenses Juan Manuel Gaitán y Hugo Meza, el comodorense Andrés Aguilar y el maestro internacional Jaques Blit, entre otros.

No sobró nada. Hubo que jugar cada partida como una final, incluyendo apuros de tiempo y tensiones por doquier. Pero llegó el premio. Para lograr el reconocimiento al mejor Senior tuvo que superar en la tabla final a reconocidos exponentes de la categoría como el maestro bonaerense Diego Mussanti, el entrerriano Martín Daneri y el fuerte capitalino Gustavo Bernal, entre otros.

El ajedrez madrynense sigue así abriéndose camino en los más diversos escenarios. Hoy a través de esta actuación individual, hace algún tiempo con logros como el campeonato chubutense por equipos y el título provincial individual obtenido por jugadores como Juan Cruz Arias y Jorge Sabas.

En el orden provincial, la delegación chubutense se compuso de 12 jugadores entre los que se destacaron las actuaciones de Andrés Aguilar y Fernando Rocabado (6 puntos) y las de Maxi Aguinaga, Teo Cicciari y Marzo Lucero con 5,5 unidades. La representación de Chubut resultó más que destacada.

El torneo -como se esperaba- fue ganado de forma invicta por Alexei Shirov, quien sumó 8,5 puntos tras ocho victorias y un solo empate.

El IRT en pleno juego

Con cuarenta y ocho jugadores de distintos puntos de la provincia, comenzó a jugarse este viernes, el Torneo Abierto IRT de la ciudad de Puerto Madryn, evento de carácter provincial, en lo que marca uno de los torneos más fuertes del calendario de Federación de Ajedrez de Chubut.

A pesar de algunas altas y bajas de último momento, los candidatos a priori a ganar la competencia son el CM Juan Cruz Arias, representante local y el MF comodorense Andrés Aguilar.

Las palabras de bienvenida contaron con la presencia del subsecretario de Deportes de la Municipalidad Gustavo Di Módica, el presidente del CAPS Gustavo Meoqui y el Presidente de FACH AN Marcos Pirola.