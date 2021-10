Gimnasia y un triunfo clave ante Ferro para soñar con la clasificación

Este jueves, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, derrotó en el Estadio “Héctor Etchart” al local Ferrocarril Oeste, por un ajustado 73 -72 por la 8° Fecha del Torneo Súper 20 de la Liga Nacional.

Fue una victoria clave que le permite a los comodorenses que comanda Martin Villagrán, soñar con la clasificación al Súper 8, la cual puede concretar el sábado si vence a Platense.

El goleador del encuentro fue Yoanki Mencia con 24 pts, seguido por Sebastián Vega 15, Sebastián Orresta 10 y Ramiro Stehli 5, anotando los libres que le dieron la victoria al “Verde”.

Fue un partido infartante. Al comienzo, Ferro borró a los de Villagrán y se quedó con el primer chico por 21-10. Pero los del Sur reaccionaron en los segundos 10 minutos, ganaron el parcial 26-15, y fueron al entretiempo 36 iguales. Hasta ese momento ya empezaba a surgir la figura del cubano Mencía en Comodoro (terminó con 24 puntos y 8 rebotes), mientras que en Caballito Theo Metzger mostraba lo que la noche le deparaba (21 tantos, con 5-9 triples, y 6 rebotes). Pero la diferencia final llegó a raíz de los libres convertidos por el exjugador de Los Indios de Moreno, a quien no le tembló la mano a la hora de tener que hacerse cargo de la continuidad o no de su equipo en el Súper 20.

El inicio del partido fue todo para Ferro, con un sólido parcial 14-6, que obligó al técnico de los del Sur a pedir minuto para reorganizar a su equipo. Sin embargo, con un Eduardo Vasirani muy activo en la pintura (8 puntos, con 4-6 en dobles) y un Theo Metzger afilado desde el perímetro (13 tantos, con 3-5 en triples y 2-3 en dobles), Oeste continuó ese arranque arrasador, muy concentrado, y donde fluyó el juego con la soltura mostrada en otros pasajes a lo largo del certamen.

Vasirani y Metzger marcaron los 21 puntos de Ferro en el primer cuarto, que llegó 11 arriba de cara al segundo. Pero, en contrapunto a lo ocurrido en los primeros 10 minutos, el comienzo del segundo parcial fue todo para el Verde del Sur, con un contundente 9-0 ante un Ferro que pasó casi tres minutos sin convertir. Marco Luchi cortó con la sequía, tras una recuperación y asistencia de Pablo Osores, pero la respuesta de Gimnasia llegó rápido con un triple de Sebastián Vega.

Otra vez de tres, Stehli empató el partido en 25 y en la acción siguiente para la visita, Yoanki Mencia, la gran figura de la noche para Gimnasia (24 puntos), puso a los del Sur por primera vez al frente. Ferro se recuperó con un buen pasaje, con cuatro puntos de Rodrigo Gallegos y un triple de Juan Ignacio Laterza, para cerrar un parcial 7-0 y volver a pasar al frente. Pero el cierre, con un nuevo triple de Mencia y dos buenas acciones de Diego Romero, Gimnasia lo volvió a empatar en 36.

El tercer cuarto arrancó otra vez a puro triple. Orresta abrió el marcador con un bombazo en el comienzo y Ferro fue letal en la respuesta: primero Gallegos y luego Metzger, en dos oportunidades, sumaron de a tres para poner a Ferro nuevamente arriba. Sin embargo, un Gimnasia aguerrido, empujado por el buen trabajo de sus internos, no permitió que Ferro se despegara y volvió a igualar las acciones. En el cierre, con dos libres de Vasirani y una buena acción de Tomás Spano, que corrigió antes de la chicharra Julián Morales, Ferro sacó una ventaja de cuatro de cara a los últimos 10 minutos.

El último cuarto, como todo el partido, fue parejísimo. Por el lado de Gimnasia, con la guapeza de sus grandotes y el aporte de Vega y Vázquez, mientras que Ferro marcó la diferencia con una defensa agobiante, que generó una gran cantidad de pérdidas en el equipo rival. Sin embargo, en el cierre Oeste no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo para cerrarlo y Gimnasia se quedó con la victoria.

En un partido importante para ambos equipos en búsqueda de la clasificación a la próxima instancia del Súper 20, el denominando Final 8, “el Verde” deberá ganarle el sábado a Platense y Ferro a San Lorenzo, para asegurar su pasaje a la venidera fase del certamen.