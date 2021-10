Finalistas definidos en la Liga Esquelense de Vóley

La Liga Esquelense de Vóley, disputó el pasado fin de semana, su última fecha, en la que quedaron clasificados los equipos que serán protagonistas de la Final en Mixtos y Femenino.

Tras los resultados dados a lo largo del certamen, Lala Gym y Escuela Municipal de Trevelin disputarán el título en Mixto, mientras que Belgrano y Lala Gym lo harán en la categoría Femenina.

Hay Finalistas en el Vóley de Esquel

El pasado sábado 16 de octubre, se jugó una nueva jornada de la Liga Esquelense de Vóley, la misma se desarrolló en las instalaciones del Gimnasio Municipal “León Camilo Catena” de Esquel y se definieron los finalistas en las categorías Mixto y Femenino.

Los resultados que se registraron fueron los siguientes: Escuela Municipal de Trevelin 2 vs San Telmo 1 (Mixto), Lala Gym 2 vs Escuela N° 76 1 (Mixto), 28 de Junio 0 vs Sargento Cabral 3 (Masculino), Estación 2 vs Del Campo 3 (Masculino), Del Campo 1 vs Lala Gym 3 (Femenino – Semifinal), Belgrano 3 vs Tecka 0 (Femenino – Semifinal), Sargento Cabral 0 vs Fontana 3 (Masculino), Estación 3 vs 28 de Junio 0 (Masculino) y Del Campo 3 – Escuela Municipal de Esquel 0 (Masculino).

Así, Lala Gym y Escuela Municipal de Trevelin disputarán la final en la categoría Mixto, en tanto que San Telmo y Escuela Nº 76 definirán 3º y 4º puesto.

En lo que respecta a la categoría femenina, Belgrano y Lala Gym jugarán la final, mientras que Del Campo y Tecka jugarán por el 3º y 4º puesto.

En la rama masculina, quienes terminen en las fase regular en primer y segundo lugar pasan directamente a semifinales, en tanto que quienes ocupen los puesto posteriores deben jugar una instancia más para definir los otros dos semifinalistas.