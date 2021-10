Fiesta de la Cerveza en El Hoyo: Las reservas hoteleras «están al cien por cien»

El secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de El Hoyo, Agustín Do Nacimiento, puso en relieve la concurrencia que habrá en la localidad turística, en el marco de la «Oktoberfest» o Fiesta de la Cerveza.

En diálogo con AzM Radio, planteó que «nos preocupa que hay vecinos y vecinas que están sufriendo y pasando malos momentos, independientemente de si los reclamos y las formas son válidos o no» y sostuvo que «apuntamos a tener un evento feliz, que seguramente lo será; las expectativas son amplias, la hotelería y las cabañas están al cien por cien y se espera un clima espectacular».

Frente a los atentados ocurridos en Río Negro, Do Nacimiento explicó que «estamos coordinando con Policía del Chubut, Seguridad Vial y Gendarmería, todos los dispositivos para garantizar la seguridad» y remarcó que «estamos seguros de que va a salir todo bien», en relación a eventuales hechos similares en la zona. «Tenemos personal dentro del predio, en ruta haciendo los controles de alcoholemia y estamos llevando a cabo una campaña de cero alcohol al volante, aunque no estamos tomando lo que sucedió en El Bolsón como una posibilidad grande de que suceda acá, creemos que no habrá inconvenientes».