Envían gendarmes de Chubut, La Pampa y Neuquén a la zona del conflicto mapuche

De forma paulatina y bajo un estricto hermetismo, efectivos de Gendarmería Nacional comenzaron a desembarcar en las localidades cordilleranas por pedido de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y el “acompañamiento solidario” al que el Gobierno Nacional accedió enviando efectivos provenientes de La Pampa, Neuquén y Chubut. Los refuerzos se repartirán entre Bariloche y El Bolsón para tareas de prevención.

El movimiento de la fuerza federal fue notorio en El Bolsón, donde este jueves arribaron los primeros 40 efectivos. “No sabemos cuántos ni qué harán” admitieron fuentes del gobierno rionegrino, quienes advierten un “cerrado hermetismo” de parte de la Casa Rosada, en relación al despliegue de los efectivos en la Cordillera.

El diálogo está dañado entre la provincia y Nación luego del cruce de declaraciones entre la mandataria provincial Arabela Carreras, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández e incluso el presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que “no es función del Gobierno brindar mayor seguridad en la región”.

“Nuestra tarea es una tarea responsable, de estar al frente de gestiones responsables que, tiene que dar por resultado la ventaja para todos, fundamentalmente para el pueblo, que está viviendo esto desmanes” dijo el titular de la cartera nacional de Seguridad. Y agregó que “la Ley de seguridad interior es muy clarita, dice que el ministro, yo o quien ocupe este lugar, tiene la enorme responsabilidad de tener al frente de la conducción política del poder nacional de policía. Esa responsabilidad es la que uno obliga mirar con mucho cuidado cada vez que hace algún movimiento, pero la Ley es taxativa cuando se puede actuar”.

El sucesor de Sabrina Frederic ordenó mantener en reserva los detalles del operativo. Tal es así que los titulares de los escuadrones patagónicos derivan las consultas al área de prensa de la fuerza, cumpliendo esa directiva. En el gobierno de Río Negro, todo es un misterio: “nos enteramos a través de los diarios, no tenemos información oficial”.

Los 100 gendarmes que completarán el refuerzo se sumarán este viernes a la tarea de “prevención” en rutas nacionales y patrullajes en los cascos urbanos de Bariloche y El Bolsón. La distribución de personal será equitativa entre ambas urbes.

Los refuerzos utilizarán como bases operativas los escuadrones locales de las dos localidades, situados en ambos casos en zonas residenciales cercanos a sus centros neurálgicos. “El objetivo es evitar desmanes a pesar de que no nos corresponde” sostuvo el ministro Fernández, y reconoció: “Esperemos que no pase nada nuevo”.

La mayoría de los uniformados que este viernes terminarán de arribar a la Cordillera cumplen funciones en la Agrupación XII de Gendarmería Nacional, denominada “Comahue”. De esa conducción regional dependen los escuadrones 34° y 35°, con asiento en Bariloche y El Bolsón respectivamente – que son los que recibirán los refuerzos – y otros situados en las provincias de Neuquén y La Pampa.

Los restantes pertenecen a la Agrupación XIV “Chubut”, que destinó personal del destacamento 36 de Esquel.

El objetivo es que la presencia de los uniformados federales ponga fin a la escalada de violencia, que comenzó el 3 de octubre con el incendio a un centro de informes turísticos de El Bolsón y que continuó al día siguiente con el ataque terrorista al campamento de Vialidad Rionegrina, cerca de Bariloche.

El último caso fue el que se registró a principio de esta semana, cuando la sede del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón sufrió daños totales en otro incendio intencional.

Gendarmería Nacional es la única fuerza federal que incrementó su presencia en la Cordillera. La Policía Federal no alteró su esquema habitual de prevención ni incrementó controles en rutas de la región ni tampoco lo hizo la Prefectura Naval Argentina. “Seguimos igual que siempre, no tenemos refuerzos ni controles especiales” aseguraron.

En Bariloche la tarea de Gendarmería se focalizó en operativos aislados sobre rutas nacionales, aunque en El Bolsón los miembros de esa repartición iniciaron patrullajes “peatonales” en las arterias céntricas.