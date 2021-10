La delegación Trelew de la ANSES dio a conocer que un ex trabajador de la empresa Textil Oceanic Saica, cerrada en 2018, se convirtió en el primer trelewense en alcanzar la Jubilación Anticipada, una de las últimas medidas del Gobierno Nacional que alcanza a hombres y mujeres, con 30 años de aportes y hasta 5 años menos de la edad requerida para jubilarse.

“Es una alegría, hace mucho tiempo esperaba esto. La empresa cerró en 2018 y más de 70 personas quedamos en la calle” contó Luis, el beneficiario, luego de iniciar su trámite. “A esta edad ya soy grande para conseguir trabajo y tengo más de treinta años aportados” agregó.

Nicolás Fischer, director de ANSES en Trelew, manifestó al respecto que “estamos muy contentos de recibir a los primeros vecinos y a las primeras vecinas que accedan a anticipar su derecho. Luis fue el primero, también lo inició Evaristo, ex trabajador de SEDAMIL, son trabajadores que aportaron durante toda su vida y sufrieron la crisis entre 2016 y 2019, que desmanteló el empleo en nuestra zona”.

“En Trelew unas cien personas accederán a la Jubilación Anticipada, y en su gran mayoría son ex trabajadores del sector textil. El Gobierno Nacional anterior atentó contra una economía que dejó a muchísimos trelewenses en la calle. Como potenciales beneficiarios de esta política pública aparecen ex empleados de SEDAMIL, Propulsora Patagónica, Alter, Tendlarz, Soltex y Soriano en Gaiman”, indicó Fischer.

Cabe destacar que esta medida está destinada a personas que cuenten con 30 años de aportes, les falte hasta 5 años para jubilarse y que estuvieran desempleadas al 30 de junio de 2021. La Jubilación Anticipada consiste en garantizar el 80% del haber jubilatorio que le correspondería percibir a cada titular, hasta que alcance la edad establecida para jubilarse y, al momento de llegar a la edad requerida, comenzará a percibir el 100% del haber jubilatorio de manera automática.