En Esquel, se corre el Medio Maratón Homenaje a los Héroes de Malvinas

Este domingo, con más de 300 participantes, se realizará la Medio Maratón “Homenaje a los Héroes de Malvinas”, que combinará Trevelin con la localidad de Esquel.

Del evento, será parte, el atleta olímpico Eulalio “Coco” Muñoz. Largará desde las 10 horas.

Los Héroes de Malvinas, homenajeados con actividad atlética

Con el auspicio de los municipios de Esquel y Trevelin y la organización del Centro de Ex Combatiente de Esquel y zona noroeste, el domingo desde las 10 de la mañana se largará la 5ª edición de la Medio Maratón Héroes de Malvinas.

En la Residencia Deportiva de Esquel, «Vivian jones», se realizó la presentación del evento, con la presencia del Secretario de Deportes de Esquel, Hernán Maciel junto a su par trevelinense Carlos Sainz, el Secretario de Gobierno de Trevelin, Alberto Cleri, el ex combatiente Jorge Fernández y el atleta olímpico Eulalio Muñoz brindaron la rueda de prensa con los detalles de la competencia.

«Cuando nos vinieron a ver Gustavo Lefipan y Jorge Fernández, desde un primer momento nos pusimos a disposición para organizar la competencia de la mejor manera» expresó Maciel.

Jorge Fernández agradeció a los intendentes de Esquel, Arq Sergio Ongarato y de Trevelin, Héctor Ingram, por el apoyo; como también a las secretarías de Deportes de ambas localidades, destacando que «encontramos una excelente predisposición y nunca recibimos un «no» como respuesta» expresó el ex combatiente.

«Los 7K van a largar en la ruta al Lago con llegada al autódromo Manuel González» aclaró Fernández, quien destacó que «es muy importante la cantidad de inscriptos y Gustavo Lefipan no quiere dejar a nadie afuera». Fernández además agradeció al Regimiento de Caballería de Exploración «Coraceros general Pacheco», a Lotería del Chubut, a los auspiciantes como agua Las Margaritas y a la distribuidora Sergio Bubas.

«En la llegada van a recibirlos los hijos de los veteranos, que van a colocar las medallas a los competidores» dijo Fernández, y señaló que «Hay premios en efectivo, pero creo que no es de relevancia, creo que todos corren por llevar a las Malvinas en el pecho, queremos llenar la ruta de celeste y blanco en memoria de nuestros héroes de la patria, caídos en combate en la Guerra de Malvinas».

Por otro lado, destacó que “es un orgullo para nosotros tener a Eulalio Coco Muñoz en la carrera, ya ganador de tres ediciones; y entre los ex combatientes decidimos darle el dorsal «1» como un pequeño homenaje a su representación”, explicó Fernández.

En tanto, consultado por su presencia, «Coco» Muñoz, aseguró que “lo más importante es el motivo, el recordar a nuestros héroes, el participar siempre tiene un sentimiento más grande de lo que se puede ganar en los premios y demás».

El atleta de Gualjaina que representó al país en Tokio 2020, tenía en su cronograma de esta semana el maratón de Buenos Aires, pero eligió competir «en casa», como él mismo lo señaló. “espero dar lo mejor de mí, ya que después de los Juegos Olímpicos no he vuelto a competir. Es un placer y espero que se viva como una fiesta como todos los años”, finalizó.