El Regional Sur de Tae Kwon Do ITF se disputa este domingo

En el Centro de Información Pública (CIP), se hizo la presentación de la 18º edición del Campeonato Regional Sur de Tae Kwon Do ITF que se desarrollará este domingo 24 e en el Gimnasio Municipal Nº4 de la ciudad petrolera.

Además, el gran maestro Néstor Galarraga (IX Dan ITF) presentó su libro «El poder del guerrero» y se firmó un convenio de apoyo del Estado Municipal para la organización del torneo.

Más de 200 deportistas en la cita patagónica

Este domingo se disputará una nueva edición del Campeonato Regional Sur de Tae Kwon Do ITF. El tradicional torneo tendrá a más de 250 exponentes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Chubut, distribuidos en cuatro burbujas. En el Gimnasio Municipal 4 de Standard Norte se desplegarán seis áreas de competencia, allí trabajarán 40 oficiales.

El certamen, que cuenta con la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, tendrá la fiscalización de la zona sur de la Federación Argentina de Tae Kwon Do ITF, miembro oficial de la Federación Internacional de Taekwon-Do y de la Confederación Argentina de Deportes.

En la presentación, el director del torneo, Sergio Oyarzo, se manifestó emocionado con la presencia de deportistas y de Néstor Galarraga. Sobre el IX Dan, dijo que «para nosotros es el mayor exponente del tae kwon do en el país y en el mundo, es un honor tenerlo en la ciudad presentando su libro, su obra y fiscalizando el campeonato regional sur. Es una satisfacción enorme dirigir este torneo».

Por su parte, Galarraga agradeció el acompañamiento de Hernán Martínez (Pte. de Comodoro Deportes) y Martín Gurisich (Director de Deportes). Después, se refirió al libro: «Es una construcción que me llevó diez años, es un libro autorreferencial del tae kwon do. La crisis producto de la pandemia hizo que pensara en cómo reinventarme y decidí terminarlo».

«‘El poder del guerrero’ es un libro bastante particular. Primero porque, en su narración, trata de explicar por qué la gente se vuelca a una actividad como la nuestra. También cuento lo que hemos logrado en el desarrollo de esta disciplina a nivel nacional, este libro es una referencia para el mundo, el tae kwon do ITF de Argentina es referente a nivel mundial», agregó el IX Dan.

A su vez, Hernán Martínez expresó que «esto es diferente, porque no solo es lanzar un evento deportivo sino lograr tener algo de mayor jerarquía, que es presentar un libro como el de Néstor (Galarraga)», a quien le dio la bienvenida en nombre del intendente Juan Pablo Luque.

Respecto a la 18º edición del Campeonato Regional Sur, el presidente de Comodoro Deportes remarcó que «nos pone felices que podamos seguir haciendo actividad deportiva y de a poquito sigamos avanzando, como lo vamos a hacer este domingo con otro torneo, que también es importante porque la familia se va a poder acercar a disfrutarlo».