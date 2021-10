El Plan Provincial de Marea Roja advierte sobre altos valores de toxinas en moluscos bivalvos y gasterópodos del litoral costero

En el marco del Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja, el Comité Provincial informa a los permisionarios pescadores artesanales, recolectores costeros y a la población en general, que se encuentran vigentes las Resoluciones N° 410/21-SP, N° 339/21-SP, 301/21-SP, 409/21-SP y 279/21-SP que establecieron la prohibición de la extracción de moluscos bivalvos y gasterópodos en Zona de Puerto Lobos, Zona Playa Bengoa, Zona Playa Larralde, Zona El Riacho, Zona Punta Pardelas, Zona Playa Paraná y zona de Playa Magagna (Bahía Engaño), por constituir su consumo un riesgo para la salud.

Dada la presencia de altas concentraciones celulares de especies de microalgas productoras de toxinas en las muestras de agua del mes de octubre, analizadas en el Laboratorio de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia, como así también los resultados de las determinaciones de Toxinas Paralizantes en moluscos, obtenidos por la Dirección de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud que superan ampliamente las 400 Unidades Ratón, límite para el consumo humano, se recomienda muy especialmente a la población abstenerse de realizar recolección de las mencionadas especies de moluscos.

Peligrosidad del consumo

Se recuerda que los síntomas de intoxicación por Toxinas Paralizantes de Moluscos se presentan en su forma leve con sensación de hormigueo y adormecimiento peri bucal que se extiende progresivamente a cara y cuello. Hormigueo en las puntas de los dedos, cefalea, vértigo y náuseas.

En su forma moderada puede producir alteraciones en la pronunciación, extensión del hormigueo a brazos y piernas, rigidez muscular e incoordinación de los miembros, debilidad general, ligera debilidad respiratoria y taquicardia.

En su forma grave puede presentar parálisis muscular, severa dificultad respiratoria y sensación de ahogo y opresión pudiendo ser fatal en caso que el intoxicado no sea asistido rápidamente.

Cabe recordar que la toxina no se inhibe con la cocción y hasta el presente no se conoce ningún antídoto para estas intoxicaciones.

En caso de presentarse alguno de estos síntomas, se recomienda la consulta médica inmediata.

Se mantienen libres de toxinas pulpos, calamares, langostino y el camarón.