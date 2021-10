El Gobierno impuso un congelamiento de precios por 90 días

El flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, debutó con un pedido de congelamiento de precios por al menos 90 días para una lista de 1.245 productos de consumo masivo. La canasta incluye los 670 artículos del programa Precios Cuidados, que no serán actualizados este mes, como esta previsto. El funcionario lo planteó como «un acuerdo de estabilización por 3 meses» pactado con toda la industria.

El pedido fue hecho este miércoles a mañana, en la primera reunión que el funcionario mantuvo con unos 40 empresarios representantes de las principales fábricas de alimentos y otros productos de la canasta básica. En había representantes de las firmas más importantes y de las cámaras como COPAL (alimentos) y la UIA.

También en la reunión estuvo la ex ministra de Industria Débora Giorgi, quien dejó un cargo en el municipio de La Matanza para acompañar a Feletti como subsecretaria de Comercio.

Los empresarios se sorprendieron por el pedido de congelamiento, pero destacaron que fue en mejores términos que los que tenía Paula Español. Y esbozaron una pregunta y una queja.

La pregunta: si también se buscará imponer un congelamiento de precios a los proveedores de insumos, que por ahora no tuvieron pedidos de congelamiento. Y la queja: si se tiene en cuenta la presión fiscal creciente, sobre todo a nivel provincias, que están elevando las alícuotas de Ingresos Brutos.

Feletti solicitó que el jueves a más tardar las compañías envíen las listas de precios al 1 de octubre, firmadas por apoderados legales de las empresas. Los precios quedarían sin cambios hasta el 7 de enero. No habrá acuerdo por escrito.

La canasta que hoy forma parte de Precios Cuidados sería parte de este congelamiento. La idea, según indicó Feletti a los empresarios, es mandar una clara señal de estabilización de precios.

Es la primera actividad oficial de Feletti como secretario de Comercio, a donde llegó para reemplazar a Español. El pedido de congelamiento aparece un día antes de que se conozca el índice de precios al consumidor de septiembre. Las proyecciones estiman que la suba del mes se ubicará otra vez arriba del 3%, luego del descenso al 2,5% que se registró en agosto.

La preocupación por la inflación, y sobre todo por los aumentos en los alimentos básicos, volvió a estar en el centro de la escena, luego de que durante varios meses el ministro de Economía, Martín Guzmán, insistiera en que después del pico de marzo de este año (4,6%) la inflación comenzaría un camino descendente.

A la reunión que tiene con los fabricantes de alimentos y productos masivos, seguirá una que esta tarde Feletti y su equipo mantendrán con los representantes de las cadenas de supermercados, mayoristas y autoservicios de todo el país.

Feletti está convencido de que el alto nivel de inflación no es responsabilidad de la política cambiaria y monetaria del Gobierno, sino que hay que buscar las razones en presuntos abusos de los fabricantes, que aprovechan los aumentos salariales y el incremento de transferencias a familias, vía AUH y tarjeta alimentar, para apropiarse de una renta mayor.