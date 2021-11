“El Depo” viajó a Buenos Aires listo para medirse ante Racing

Este domingo, post mediodía, el plantel del Deportivo Madryn emprendió su viaje rumbo a Buenos Aires, donde el próximo jueves en la tarde y en el Estadio “Julio Humberto Grondona” de Arsenal, jugará la Final por el ascenso ante Racing de Córdoba.

Los futbolistas, se convocaron en el Complejo “Leopoldo Remussi” y de ahí pasaron por la Sede Social donde los esperaron cientos de hinchas para despedirlos con cánticos y aliento.

“Aurinegro” partió de viaje pleno de ilusiones

Rumbo a Buenos Aires, emprendió viaje este domingo en la tarde y vía terrestre, el plantel del Deportivo Madryn, listo para afrontar el duelo Final por el soñado ascenso a la Primera Nacional que disputará el jueves 4 ante Racing de Córdoba.

Los dirigidos por Ricardo Pancaldo, viajaron en micro y con tranquilidad hacia Buenos Aires, ya conociendo que el Estadio “Julio Humberto Grondona” será el escenario de tal vez el partido más importante de su historia, donde buscarán la victoria que los deposite en la segunda categoría del futbol argentino.

El plantel, se reunió en el Complejo Deportivo “Leopoldo Remussi”, y tras ello, llegar hasta la Sede Social de la Avenida Roca, donde fueron recibidos por sus simpatizantes e hinchas con canticos, aliento y fuegos artificiales, los despidieron para brindarles toda su confianza de cara al objetivo de ascenso.

El rival

Este domingo, con la victoria conseguida por 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Racing de Córdoba se clasificó directamente a la Final del Torneo Federal A que jugará el Deportivo Madryn.

Tal como fue mencionado más arriba, el partido definitorio se jugará en el Estadio “Julio Humberto Grondona” del Club Arsenal de Sarandí, el próximo jueves 4 de noviembre desde las 17 horas.

INSTANCIAS DEFINITORIAS – TORNEO FEDERAL A

FINAL POR EL PRIMER ASCENSO

El partido se jugará el próximo jueves 4 de Noviembre a las 17 horas en cancha de Arsenal. Si hay empate, se pateará penales.

Dep. Madryn (Puerto Madryn) vs. Racing (Córdoba)

SEGUNDO ASCENSO – PRIMERA RONDA ELIMINATORIA

Se jugarán el próximo domingo 7 de Noviembre

A partido único

Los primeros en la llave, serán locales

Hay empate, se pateará penales.

Sol de Mayo (Viedma) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Cipolletti vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

Sp. Peñarol (Chimbas) vs. Defensores (Pronunciamiento)

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Sportivo Las Parejas o Chaco For Ever

Chaco For Ever o Central Norte o Sportivo Las Parejas vs. Independiente (Chivilcoy)

Central Norte o Chaco For Ever vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Villa Mitre o Ferro (GP)