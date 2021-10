El avistaje de delfines, una actividad que pide reconocimiento oficial

En la sesión del último jueves, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn declaró de interés el avistaje de delfines, una actividad que se realiza en la ciudad del golfo hace más de dos décadas, pero que no cuenta con el reconocimiento a nivel provincial. Es por ello que los cuatro prestadores que existen hasta el momento, reclaman la regulación y reconocimiento por parte del gobierno provincial: “Lo que nosotros haceos es avistaje de delfines y fauna marina, la excursión dura más o menos tres horas y la hacemos durante la temporada de verano”, dijo Marcos Fourgeaux, de la empresa Cruceros Ecológicos.

Importante

La declaración de interés para los prestadores “es muy importante, porque estamos haciendo una actividad con un permiso muy precario, de paseo náutico común, cuando en realidad estamos haciendo avistaje de delfines. A nosotros nos publicitan mucho, hemos salido a navegar con autoridades y no tenemos el reconocimiento que necesitamos, no tenemos un ordenamiento, una reglamentación, así que este es un primer paso”.

Similar

Fourgeaux contó que, a partir de lo sucedido el jueves en el Concejo Deliberante, “nos permite a nosotros ir a gestionar a Provincia, solicitar un ordenamiento de la actividad. Es un producto que tiene un súper potencial, es complementario del avistaje de ballenas y se hace acá en la ciudad, con lo cual es un día más que la gente se queda en Madryn”. En definitiva, el pedido es que se les otorgue una reglamentación similar al del avistaje de toninas en el puerto de Rawson.

Sin respuesta

Obviamente, los prestadores madrynenses ya han intentado gestionar ante Provincia, pero hasta el momento no han recibido respuesta: “Se presentaron notas y no tuvimos contestaciones. Hubo reuniones informales, pero hasta ahora no se ha avanzado en nada, pero gracias a esto que está sucediendo ahora creemos que será el puntapié inicial para darle rosca a esta actividad”, finalizó Fourgeaux.