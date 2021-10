Duro 3 -1 para Brown en Jujuy

En el Estadio «23 de agosto» en San Salvador de Jujuy, Guillermo Brown cayó este sábado ante Gimnasia y Esgrima, en el encuentro correspondiente a la 29° Fecha de la Primera Nacional.

Diego López, Braian Aquino e7c y Gonzalo Lencina, anotaron para los norteños, descontando José Villegas para las brownianos. «La Banda» está anteúltimo en la tabla de posiciones de la Zona B del certamen y el próximo domingo recibirá a Instituto de Córdoba.

Caída de Brown ante «El Lobo» jujeño

Por 3 a 1 , Guillermo Brown perdió este sábado en la tarde ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el partido que por la 29° Fecha del Torneo de Primera Nacional, sostuvieron en el Estadio «23 de agosto» en el norte argentino.

En un primer tiempo de trámite parejo en la general, «El Lobo» abrió la cuenta a los 8 minutos, con el gol conseguido por Diego López, en una parte inicial donde los dirigidos por Nicolás Vazzoler merecían la igualdad que no lograron concretar.

En el segundo tiempo, el equipo anfitrión no dejó de atacar y logró el gol en contra a los 12´, a través del tanto anotado por Braian Aquino, el volante central que marcó en contra de su valla. A través de Iván Arbello y Sergio Gonzalez, Brown buscó el descuento, al no ser superado futbolísticamente por el equipo comandado por Arnaldo Sialle pero, la eficacia no estaba de su lado.

Sí lo estuvo del lado jujeño, que sobre el tiempo adicional, a los 47´, estiró el marcador a 3 -0, con el gol de Gonzalo Lencina; descontando en el ultima jugada del partido para Brown, por parte de José Villegas.

De esta forma, los brownianos se traen una derrota por 3 -1 en Jujuy, cayendo ahora al 17° escalón de la tabla de posiciones, con 29 unidades.

El próximo fin de semana, el domingo desde las 15 horas, serán anfitriones en el Estadio «Raul Conti» de Instituto de Córdoba, en el marco de la 30° programación del certamen.