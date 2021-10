Domingo de 1° Abierto de la Patagonia para la rama femenina

Con la presencia de la experimentada golfista e instructora bahiense Manuela Tarazona, este domingo se disputará la primera edición del Abierto de la Patagonia de Damas en la ciudad de Trelew.

El certamen, estaba programado para el sábado, pero se reprogramó ante las malas condiciones climáticas. Tiene lugar en el campo de golf “Las Bardas”.

Competencia femenina con instructora de lujo

Con el auspicio de la Municipalidad de Trelew, este domingo se disputará la primera edición del Abierto de la Patagonia de Damas, en el campo de golf "Las Bardas".

Este evento, será más que importante, ya que cuenta con la presencia de la experimentada golfista e instructora bahiense Manuela Tarazona, ex campeona Argentina y Sudamericana de la disciplina, además de representante en dos mundiales.

Tarazona, quien además cuenta con un año de experiencia de participar del circuito profesional femenino de golf de los Estados Unidos, brindó una clínica a las jugadoras participantes del evento, provenientes de distintos puntos de la región.

“Me invitaron al primer abierto de Damas de la Patagonia y desde el primer momento acepté participar. La idea es sumar la mayor cantidad de mujeres que se pueda al deporte. Así que las invito a todas a que se acerquen, lo conozcan, vengan a ver, y se animen a practicarlo”, expresó la golfista que desde hace diez años se dedica a la enseñanza de la disciplina en el club Palihue de Bahía Blanca.

Para finalizar, al hacer referencia al tipo de campo con el que se encontró en el club ‘Las Bardas’, especificó: “Llegué el jueves, estuve practicando los greenes y ayer jugué unos hoyos. Es una sorpresa. No estaba acostumbrada a los greenes de tierra. Pero el trabajo que realizan realmente es espectacular, tratando de que vaya creciendo el pasto. Con el clima y la falta de precipitaciones con las que cuenta la zona realmente es espectacular como está”.

Por su parte, el presidente de la institución, Roberto “Bobby” Williams, remarcó: “Tenemos la esperanza de que este Abierto de la Patagonia sea nuestro evento insignia. Contamos con la presencia de Manuela Tarazona, que no hace más que jerarquizar la competencia”. Y al especificar la modalidad de la competencia, explicó: “Las jugadoras con hándicap jugarán un torneo standard de 18 hoyos, mientras que las principiantes jugarán en una cancha reducida de 9 hoyos. Mientras que hoy se disputó un Foursome, en la que se mezclaron jugando por turnos, a modo de integración”.