Deslucido debate de los candidatos a diputado nacional

Respondiendo a una estrategia que impresiona anacrónica en tiempos de digitalización de la información y preponderancia de las redes sociales, las candidatas Ana Clara Romero (JxC) y Eugenia Alianello (FdT), no participaron del debate propuesto por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Quienes sí se presentaron a la cita, fueron los candidatos, Fabián Puratich (Chubut Primero), Maira Frías (PICh) y César Antillanca (Izquierda Unidad).

Los únicos asistentes al debate de candidatos a diputado nacional fueron quienes se alzaron con menos del 30% de los votos en las elecciones PASO, mientras que las candidatas que obtuvieron más votos en esa instancia electoral decidieron no participar.

Las ausencias fueron sin dudas el dato más significativo del debate, ya que se dan una serie de circunstancias que colocan en una comprometida posición a las candidatas ante el electorado. Por un lado, se trata de concejales en ejercicio, con lo cual debatir, parlamentar, legislar, son básicamente la tarea que ya le asignaron los ciudadanos de su ciudad en 2019, y este martes no estuvieron dispuestas a exponer sus ideas.

Otro asunto no menor es que, si bien se trata de las candidatas que obtuvieron el primer y segundo lugar en cuanto a cantidad de votos en las Primarias, ese resultado no contó con más del 40% del electorado que no asistió a las urnas, y más de un 10% de votos entre blancos y nulos.

Las dos candidatas que no asistieron al debate tienen aspiraciones de consolidar e incrementar los votos obtenidos en las PASO. Sin embargo, no estuvieron dispuestas al escrutinio público más allá de las urnas.

El debate que no fue

De los tres candidatos que asistieron al debate, claramente Fabián Puratich es el que más sólido se muestra, se expresa y propone reconociéndose un funcionario en gestión, y no reniega de la política, la abraza como la herramienta de transformación que supone para quien se presenta como candidato. Sin embargo, al igual que los otros candidatos, no logró salir del anclaje provincial, a pesar de mencionar alguna que otra iniciativa que pretende llevar al debate nacional.

En cuanto a Maira Frías, intentó convencer desde el lugar de la renovación de la política y el surgimiento de nuevas fuerzas, como el Partido Independiente al que representa, pero tampoco logró emitir un mensaje que conmueva a los indecisos.

César Antillanca, el candidato de la Izquierda, no se corrió el discurso más ortodoxo de esa fuerza política, cuando se esperaba que apelara a un voto independiente o de indecisos habida cuenta del resultado electoral del 12 de septiembre.

El debate de los candidatos no fue tal, y lejos estuvieron de aprovechar las ausencias de las candidatas de las fuerzas políticas mayoritarias, y se quedaron en su propio relato. Un debate deslucido que expone la fragilidad discursiva de la dirigencia que busca el acompañamiento en las urnas.