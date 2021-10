Desempleo, impuestos y justicia, los ejes del debate de candidatos a senador

Con discursos encendidos en materia de federalización, generación de empleo y beneficios impositivos, los cinco candidatos a senador por Chubut participaron del debate organizado por la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Conceptos políticos, posicionamiento sobre temas nacionales de impacto en la provincia, y recriminaciones mutuas sobre las políticas del actual gobierno nacional y la administración anterior, fueron condimentos que sazonaron la discusión. El eje sobre la Justicia estuvo atravesado por las denuncias por presuntos actos de corrupción que circundan a las fuerzas políticas mayoritarias.

Ejes del debate

Uno de los ejes estuvo centrado en la desocupación, en ese sentido Ignacio Torres (Juntos por el Cambio), hizo hincapié en la Educación como herramienta para reducir el desempleo, y cargó contra el oficialismo al indicar que “un Gobierno que necesita la inflación para sostenerse golpea a los más vulnerables», afirmó.

En este punto el candidato por Chubut Primero, Federico Massoni interceptó a Torres al reclamarle que la fuerza política que representa “ha bajado sistemáticamente el presupuesto en Educación” en los distritos que gobierna, y relacionó la generación de empleo con “salir del asistencialismo».

César Treffinger, durante todo el debate cargó contra la figura de Ignacio Torres y las políticas del PRO, en un aparente intento por captar el voto de quienes no solo están enfrentados con el oficialismo nacional, sino de una oposición no alineada en el PRO.

La candidata de Izquierda Unidad, fue la única que hizo mención a la demanda habitacional, al afirmar que “uno de los mayores problemas de infraestructura, es el acceso a la tierra y la vivienda», dijo Gloria Sáez.

Carlos Linares, no resultó necesariamente confrontativo, pero defendió fuertemente la política del Gobierno nacional en oposición a la propuesta de Juntos por el Cambio, aludiendo a la gestión anterior. Otro eje en el que hizo especial hincapié el candidato del Frente de Todos fue en cuanto a la política impositiva como una herramienta que el oficialismo debe tomar como propia.

El debate de los candidatos a senador puso sobre la mesa que el desempleo, es sin lugar a dudas el tema que atraviesa a todas las fuerzas políticas como un asunto de atención urgente donde se necesita proponer ideas claras respecto de las políticas públicas para generar empleo genuino y acompañar a las PyMEs como generadoras de fuentes de trabajo.