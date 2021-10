Del ridículo no se vuelve

En política hay una prima, tan válida para la derecha, la izquierda o el centro: Nadie es más importante que el ideal que se dice defender o representar. Al parecer «Nacho», sigue sin entender. Quizá porque como él mismo dice no ha vivido de la política, aunque si levantamos la alfombra, se va acercando a la decena de años usufructuando del efímero poder al que ha accedido de mano de la política. «Qué te pasa @alferdez estas nervioso ?», publicó el novel legislador nacional en su cuenta de Twitter junto a la fotografía de un cartel de campaña con su imagen, que la militancia peronista cubrió con una bandera argentina en ocasión de la visita del Presidente. Raya con el ridículo, creer honestamente que el Presidente de la Nación, aún con el resultado electoral del 12 de septiembre haya tenido algo que ver con que, «los muchachos» le tapen la cara en un cartel. Es un tanto soberbio de su parte, tanto como pensar que el resultado electoral que obtuvo en Chubut en las PASO, es todo mérito propio. A no confundir, esta humilde periodista no desconoce el resultado electoral, pero hay que saber ver el bosque, y está claro que «Nacho», ganó en las PASO, pero no lo hizo solo, el país entero se pintó de amarillo en un llamado de atención al Gobierno Nacional, y en Chubut, está claro que los oficialismos nacional y provincial, vienen atravesando un contexto más que complejo. Ahora bien, miremos el bosque. Trelew es la ciudad con mayor índice de desempleo de la Patagonia, el propio intendente Adrián Maderna hizo un pedido de auxilio al Gobierno Nacional que cada uno interpretó como mejor le cupo a su discurso político. «Nacho» es de Trelew, y se siente ganador y probablemente consolide el resultado electoral del 12 de septiembre, pero la gran pregunta es: ¿Qué hará desde una banca de senador para mejorar la calidad de vida de los trelewenses?. Porque como diputado, bien gracias. ¿Qué tanto más podría hacer Florencia Papaiani, si se diera vuelta el resultado electoral?. ¿Cuánto podría contribuir Federico Massoni al crecimiento productivo de la ciudad, si los planetas se alinearan y pasara de tercero a segundo o primero en la lista de los electores?. Básicamente nada. Trelew atraviesa una situación de vulnerabilidad social tan profunda que se necesita mucho más que un par de chubutenses en la Cámara Alta. Trelew necesita un plan, necesita de inversión pública y privada. Necesita de todo el arco político trabajando para los vecinos del Pueblo de Luis. Necesita algo más que las promesas de Revolución Productiva de los ’90, necesita más que las promesas de Maestro, necesita más que los discursos del extinto Das Neves. Trelew necesita más. Es la ciudad que ostenta el triste indicador estadístico que la ubica como la ciudad con mayor desocupación de la Patagonia. Una ciudad que supo ser un polo productivo, donde cientos de trelewenses pusieron cuerpo y alma, donde pequeños empresarios apostaron al desarrollo industrial, donde los ganaderos de la zona rural aledaña pusieron todo su capital. Donde los colonos galeses dejaron, sangre, sudor y lágrimas para progresar tras salir llenos de ilusiones de sus hogares del otro lado del mundo. Trelew necesita una dirigencia política seria y responsable que se ponga la camiseta de la ciudadanía y deje de hacer el ridículo, porque de ahí no se vuelve. Y por supuesto necesita erradicar a los dirigentes corruptos que desfilan por tribunales desde la desaparición física del tri-gobernador que fue el paraguas que dejó al Pueblo de Luis sumido en la desesperación.