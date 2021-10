¿Cuáles son las vacunas aptas para poder entrar a Inglaterra?

Desde este lunes 1 de noviembre, el Reino Unido reconocerá los certificados de vacunación emitidos en Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, Uruguay, entre otros países; las personas que con las vacunas Oxford/AstraZeneca (incluyendo Covishield), Pfizer BioNTech, Moderna y Janssen podrán ingresar sin hacer cuarentena; no así los inoculados con Sinovac, Sinopharm y Sputnik V.

De esta manera, las personas que viajen a Inglaterra y que hayan completado su esquema vacunatorio en cualquier país cuya certificación de vacunas sea reconocida por el gobierno británico al menos 14 días antes de su arribo, podrán ingresar al Reino Unido cumpliendo los siguientes requisitos:

– Reservar y pagar un test de COVID-19 a ser realizado dentro de los dos días contados desde el arribo (puede ser de flujo lateral –antígenos- o PCR).

– Completar un formulario de localización de pasajeros, que deberá ser llenado en las 48 horas previas al arribo.

Estos requisitos, sin necesidad de cuarentena, aplican también a las personas menores de 18 años, aunque no estén vacunadas.

Las personas que no cuenten con certificado de vacunación o que hayan sido vacunadas con vacunas que todavía no hayan sido aprobadas por el Reino Unido, como ser Sinovac, Sinopharm y Sputnik V, entre otras, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

– Realizarse una prueba de COVID-19: en los 3 días previos a su viaje.

– Reservar y pagar las pruebas PCR de COVID-19 a ser tomadas en los días 2 y 8 contados desde la llegada.

– Completar un formulario de localización de pasajeros, que deberá ser llenado en las 48 horas previas al arribo.

– Hacer una cuarentena de 10 días en el lugar donde se vaya a alojar (existe la posibilidad de reducir la cuarentena a 5 días mediante el esquema Test to release, pagando un test adicional.

Lista roja

Por otra parte, el Gobierno británico anunció jueves que, a partir del 1 de noviembre a las cuatro de la madrugada, eliminará de su lista roja de destinos de viaje de riesgo por coronavirus a los siete países que todavía mantenía en esa categoría: Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador.