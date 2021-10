Crozzolo, la “joya” del ciclismo chubutense se entrenó con la Selección

El ciclista madrynense Fabricio Crozzolo, participo durante este fin de semana, de la concentración realizada por la Selección de Ciclismo de Chubut, que se alista para los Juegos Nacionales de la Araucanía.

La “joya” del ciclismo chubutense, tras brillar en el Campeonato Argentino de Pista, se prepara para representar a la provincia en sus primeros Juegos.

Alistándose para los Juegos con Chubut

El ciclista chubutense Fabrizio Crozzolo, tras carreras de preparación en el mes de septiembre (Rafaela y Paraná), donde mantuvo sus marcas y se destacó en distintos circuitos, cerró su preparación con un muy buen rendimiento el Campeonato Argentino de Pista realizado en Córdoba.

Ahora, el jovencito oriundo de Puerto Madryn, se entrena con la Selección de Ciclismo de Chubut, de cara a los Juegos Nacionales de la Araucanía, que marcará su primera participación en esta cita a nivel patagónico.

Vale destacar que en el Argentino de Pista, Fabricio compitió en las categorías Junior y 2005, consiguió el segundo puesto en persecución individual (en la primera jornada) y coronó otra gran actuación con un tercer puesto en persecución por equipo en el cierre de la competencia.

“El año viene muy bien”, destacó en dialogo con el área de prensa de Chubut Deportes, agregando que “no me esperaba todo esto que me está pasando. Hace dos semanas ya del Campeonato Argentino de Pista, la idea fue ir a correr para disfrutarlo y me traje dos medallas. Así que contentísimo”.

Este último fin de semana, Crozzolo integra la última concentración del equipo chubutense de ciclismo de cara a los Juegos Nacionales de la Araucanía. Un total de 19 jóvenes (9 chicos y 10 chicas) se alojaron en el Hotel Deportivo de Chubut Deportes desde el jueves 14 al domingo 17 y realizaron distintos entrenamientos a cargo del cuerpo técnico integrado por Junior Mansilla y Kata Lipcsey.

“Re loco todo lo que está pasando, estamos con muchas ganas de correr Araucanía”, remarcó al ente deportivo el ciclista. Quien asegura haber tenido algunas dudas sobre su continuidad en el deporte debido a la situación vivida en la pandemia durante el 2020; pero que hoy gracias al esfuerzo disfruta de este gran presente: “Después de la cuarentena estaba muy bajoneado, no tenía ganas de entrenar. Entonces surgió la oportunidad de prepararme con Beto Alesio, una gran persona que me ayudó a salir adelante. Empecé a entrenar mejor, corrí en Mendoza y comencé a sentir las ganas de subir a una bici de nuevo”.

Los entrenadores Mansilla y Lipcsey utilizaron este fin de semana para definir el equipo que representará a Chubut en la primera edición de los Juegos Nacionales de la Araucanía. Crozzolo es uno de los seis ciclistas del equipo masculino a quienes le confirmaron su presencia: “Para mi primera experiencia en Araucanía vamos a dejar todo para intentar ganar la mayor cantidad de puntos y medallas para la provincia. Llevar la remera de Chubut es algo muy lindo”, remarcó.