Comodoro reconoció a quienes trabajaron para contener la pandemia

El intendente Juan Pablo Luque encabezó el acto de presentación del balance “Pandemia Covid-19 de Comodoro Rivadavia” en instalaciones del Centro Cultural, con el motivo de exponer la fuerte labor realizada desde el primer día del anuncio del aislamiento social. A su vez, se concretó la entrega de tablets, oxímetros y otros elementos a los egresados de las carreras sanitarias que trabajaron en este contexto, en un acto de profunda emoción por todo lo vivido. “Fue muy duro, pero afortunadamente hoy estamos en otra etapa, saliendo de eso y celebrando la vida”, manifestó.

En la ocasión, acompañaron al jefe comunal el viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Salud, Carlos Catalá; la subsecretaria del área, Gabriela Simunovic; el responsable de la Subsecretaría de Gestión Patrimonial, Eduardo Carrasco; la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia, Lidia Blanco; miembros del gabinete municipal; concejales; trabajadores de la salud; y referentes voluntarios de la Universidad local y de Cruz Roja.

Al respecto, el mandatario local hizo principal énfasis en todo lo ocurrido desde el comienzo de la pandemia, al afirmar que “pasa todo demasiado rápido y fue muy duro el inicio, pero afortunadamente hoy estamos en otra etapa, saliendo de eso y celebrando la vida con este homenaje a todas y todos los trabajadores de la salud de cada uno de los ámbitos, a los cuales les brindo un profundo agradecimiento porque se rompieron el alma trabajando”.

“Llevamos a cabo una labor mancomunada en toda la ciudad, entre la Municipalidad, el Ministerio de Salud Provincial, las empresas, todos los voluntarios y personas solidarias que se sumaron, con quienes formamos un gran equipo de trabajo que hoy nos permite salir adelante”, puntualizó.

Asimismo, destacó que “para nosotros es muy importante homenajear al personal de la salud, que el 70% son mujeres y tuvieron un rol trascendental en la historia de la ciudad, estando en la primera línea de batalla desde el primer momento. De esto no se puede hacer política partidaria, sino que todos deberíamos tener un profundo agradecimiento con ellos”.

En referencia al Plan Detectar, manifestó que “con este programa empezamos a avanzar para vivir como lo estamos haciendo, porque estas conclusiones conjuntas nos permiten ir volviendo de a poco a la normalidad, disfrutando de espectáculos, actividades recreativas y deportivas”.

Por otro lado, Luque agradeció a los empleados municipales y provinciales, ya que “esta pandemia sin el Estado presente no sé lo que hubiese pasado”; al tiempo que ponderó a la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, “uno de los orgullos más grandes que tiene nuestra ciudad y la provincia, el conocimiento y organización que salen de dicha institución es increíble”.

“Imagínense afrontar esta crisis sin la presencia del Estado, como algunos partidos de la oposición que criticaron en vez de acompañar y concejales opositores que hoy no los veo presentes, pero sí puedo observar a muchos ediles que se pusieron al hombro la pandemia con las ordenanzas de emergencia para concretar lo que hoy está a la vista. No nos robamos las vacunas ni los barbijos, tampoco el equipo PCR está en mi casa: nos rompimos realmente el alma para que Comodoro esté como está”, enfatizó.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Catalá, sostuvo que “mostramos el trabajo del Municipio, el cual iniciamos con 60 personas y luego armamos equipos con otras áreas municipales, con un fuerte trabajo mancomunado entre el público y el privado en el comité de crisis y la compra del PCR, respiradores y demás elementos que eran de suma urgencia”.

“Es fundamental el apoyo de los voluntarios de la Universidad y la Cruz Roja. No nos faltó nada y la gente tuvo la atención correspondiente porque las herramientas estaban. Los profesionales pudieron contar con las mismas y complementarlas junto al Call Center, el Plan Detectar y la vacunación, lo que nos permite avanzar con nuestra rutina diaria y los encuentros familiares con una mirada esperanzadora”, indicó.

Por último, el secretario puso en valor la responsabilidad de todos aquellos que debían evitar que las personas pasaran situaciones graves. “Se pudo entrar desde el Call Center a los domicilios de los comodorenses y, aunque esto no es un cierre, cambiamos el escenario, trasladamos el trabajo de los gimnasios a los barrios y seguiremos avanzando desde una perspectiva territorial”, expuso.