Comienza el Torneo de 1° Categoría en Rawson

Bajo la organización del Club de Ajedrez de Rawson, desde este miércoles se jugará un nuevo Torneo de 1° Categoría.

El certamen, se disputará desde este miércoles al 13 de noviembre, donde se definirán a los ganadores. Daniel Martínez es uno de los grandes candidatos al título nuevamente.

El “juego ciencia” inicia su competencia

Para el próximo miércoles 27 de octubre está previsto el inicio del Torneo de 1° Categoría, uno de los certámenes más importantes del calendario anual del Club de Ajedrez de Rawson.

En esta oportunidad participarán 10 jugadores, 6 pertenecientes a la categoría y 4 que obtuvieron su lugar en el torneo Clasificatorio realizado en julio de este año.

El torneo se disputará entre el 27 de octubre y el 13 de noviembre y los días y horarios de juego serán: los días miércoles y viernes a las 22 horas y los sábados será a las 16 horas.

Bajo un ritmo de juego con 60 minutos más 30 segundos de incremento, siendo la sede del Torneo la Asociación Italiana de Rawson.

Entre los participantes de la competencia, se encuentra Lautaro Salinas, que es el campeón de la edición 2020 y uno de los ajedrecistas salidos de la escuela del CAR. Actualmente vive y estudia en La Plata. Las restricciones sanitarias actuales permiten que siga aún en la zona, dándole la posibilidad de defender el titulo.

Obviamente estará también Daniel Martínez, el más ganador de este torneo en la era post-Laplaza (año 2008 en adelante), tras haber celebrado el título en los años 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2019. Es uno de los candidatos al campeonato.

Por su parte, también estará Federico Rodríguez, que es el candidato de los aficionados. Constante animador de los torneos anteriores, no ha podido todavía llevarse el máximo galardón.

Por parte de Jorge Baudes, el otro animador de los torneos del CAR. Va a ser el jugador más veterano del torneo, pero ha demostrado que todavía sigue siendo un rival de cuidado para cualquiera.

Asimismo estará Marcelo Baudes, que a pesar de no haber tenido grandes logros en los últimos años, es un jugador de estilo tranquilo y sólido que ha logrado permanecer varios años en la primera categoría.

Por su parte, en el caso de Francisco Guzmán, es otro jugador salido de la escuela de ajedrez del CAR, con mucho potencial, que no ha podido materializar todavía.

Por parte de Raúl Colinecul, es el campeón del torneo clasificatorio y jugador eminentemente táctico. Difícil pronóstico para él, pues hace mucho que no juega un torneo de importancia; mientras que Manuel Colinecul, al igual que su hermano Raúl, jugador táctico por excelencia. Sus actuaciones han sido últimamente algo irregulares, por lo que también hay que ponerle puntos suspensivos a su performance en este torneo

También estará presente la joven Sofía Schlund, jugadora también salida de la escuela del CAR y que será la más joven del torneo. Ha tenido una evolución ajedrecística muy interesante en los dos últimos años, y este torneo será una buena oportunidad para demostrarlo.

Por último, competirá Sergio Czabanyi, que con un meritorio ascenso de este jugador, que lleva varios años jugando torneos en el CAR, y que gracias al estudio y la dedicación, logró finalmente darse el gusto de llegar a la categoría mayor.