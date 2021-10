Chubut reportó 11 nuevos contagios y 17 recuperados de Covid-19

El Ministerio de Salud del Chubut confirmó que este viernes se registraron solo once nuevos contagios de Covid-19, 17 recuperados y, al igual que el jueves, no se reportaron víctimas fatales como consecuencia de la enfermedad.

En el último parte diario, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly contabilizó siete positivos y fue la zona más afectada de la provincia. En tanto, el resto de los casos se reportaron en Rawson (1), Trelew (1), Paso de Indios (1) y Esquel (1).

Con respecto a los casos activos de Covid-19 en Chubut, se comunicó que hay: 100 pacientes ambulatorios; nueve internados en clínica médica; y doce (9 con ARM) en Unidades de Terapia Intensiva.

En total, hay 121 casos activos de coronavirus en el territorio chubutense. En este aspecto, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly es la zona más afectada con 52 enfermos, seguida de Esquel que contabiliza 23 y Trelew que suma once.

Por último, el parte informó que se han aplicado 3.708 dosis de vacunas contra la enfermedad durante el 7 de octubre.