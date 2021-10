Chubut estará presente en la Fiesta Nacional del Teatro

Del 23 al 30 de octubre se realizará, en la ciudad de Santa Rosa de La Pampa, la 35ª Fiesta Nacional del Teatro.

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, y el Gobierno de la Provincia de La Pampa, regresa el mayor encuentro escénico del país y Chubut estará representada con la obra “Yo soy como la perdiz” del grupo Efectos Colaterales de la localidad de Esquel, que subirá a escena el 29 de octubre a las 17:30 y a las 21:30 horas. También estará presente como embajadora cultural la compositora y cantante Gabriela Carel que brindará su espectáculo el 23 de octubre a las 21:45 horas.

Una fiesta

Será un encuentro de ocho días en el que confluye el teatro de todas las regiones. Espectáculos de cada una de las provincias estarán presentes en la capital pampeana para seguir apuntalando la reactivación de una actividad y un sector que fue profundamente afectado por la pandemia.

Serán protagonistas de la programación 32 espectáculos de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, ganadores de las Fiestas Provinciales que el Instituto Nacional del Teatro organiza en cada una de ellas. Además, completarán la grilla más de 10 espectáculos invitados provenientes de distintas regiones del país.

La programación de la Fiesta expresa una diversidad que convoca numerosas disciplinas y expresiones. Se desarrollarán espacios de reflexión a través de foros, charlas, presentaciones de libros en el stand de la Editorial INTeatro y mesas de debate. Producciones de diversos géneros y estéticas. Pluralidad de representaciones, interpretaciones y miradas que ponen en juego regionalismos y formas de producción locales en una nueva edición de la Fiesta Nacional. Formarán parte de la grilla experiencias de teatro para adultos, familias, títeres, danza teatro, performances, cabaret y varieté. En lo que respecta a las obras dramáticas, en particular, el acento está puesto en poner en valor dramaturgias regionales lo que permite reconocer la labor de autores de provincias que en los últimos años lograron desarrollarse en un campo que no era común observar en proyectos anteriores.

Será la fiesta de un momento histórico sin precedentes. La presencialidad ha tomado un valor que antes de esta pandemia quizás no tenía y, siendo el teatro el portador de ese enorme hecho que es el convivio, hoy más que nunca desde los Estados involucrados en la gesta de este evento, se pone en valor el derecho que tiene nuestro pueblo a ver y a ser parte de este hermoso teatro argentino.