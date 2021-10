Campaña de concientización sobre los efectos de los síndromes mielodisplásticos

Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo de trastornos relacionados con la incapacidad del cuerpo de producir suficiente cantidad de células sanguíneas normales. Estas células son generadas por la médula ósea que se ubica dentro del hueso, más precisamente, en el material esponjoso óseo. Durante la mielodisplasia se puede producir la reducción de la producción de cualquier tipo de células sanguíneas, a veces de todas: los glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo, los glóbulos blancos, que ayudan a proteger contra las infecciones y a combatirlas y las plaquetas, que intervienen en la coagulación de la sangre.

Los SMD suelen afectar mayoritariamente a varones adultos mayores de 65 años. Su incidencia es de 2 a 5 casos cada 100.000 habitantes por año, entre personas de 65 a 70 años; ascendiendo a cerca de 20 cada 100.000 habitantes por año en los mayores de 80. En general, son adquiridos durante la vida, aparentemente por alteraciones genéticas o genómicas. Por motivos que aún se desconocen, se pueden presentar también en algunas familias más que en otras. Se ha descubierto que hay genes anormales transmitidos por uno o ambos padres y que aumentan las probabilidades de desarrollar un tipo infrecuente (<1%) de SMD hereditarios. Síntomas

Los pacientes pueden no presentar síntomas o sí, éstos pueden ser: moretones de fácil aparición, fatiga o sudoración, anemia por falta de glóbulos rojos e infecciones por bajo recuento de glóbulos blancos. Los recaudos en pandemia son los mismos que para cualquier persona, aunque se debe reforzar el aislamiento, vacunarse obligatoriamente no solo para Covid-19 sino para gripe y neumonía.

El procedimiento más eficaz en las formas de SMD avanzadas es el alotrasplante de médula ósea pero, son muy pocos los pacientes que pueden acceder al mismo debido a su edad y/o antecedentes médicos. Otras terapias pueden incluir transfusiones de sangre y plaquetas, filgastrim, eritropoyetina, lenalidomida, hipometilantes, etc. Cada una de ellas tiene indicaciones precisas. Son importantes los controles periódicos de sangre a fin de anticiparse a la progresión de la enfermedad (si esto ocurriese) y evitar así complicaciones.

Reconocer los síntomas precozmente y cumpliendo con los controles periódicos, se podrá lograr una buena calidad de vida. Las campañas como la del Día Mundial de los SMD o la labor de las organizaciones para pacientes como la Asociación Civil Linfomas, Mielofibrosis y Síndromes Mielodisplásicos de Argentina (ACLA) resulta fundamental.

Charla on line

Es por ello, que el 25 de octubre, ACLA junto a la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfomas se suman a la campaña de difusión de esta patología organizando una charla vía ZOOM. En el encuentro se mencionarán las novedades sobre el diagnóstico y tratamiento de los SMD. El mismo se llevará a cabo a las 19.00 horas. Los datos de ingresos: ID: 875 4639 0114 – Clave: ACLA.