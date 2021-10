Camarones celebró sus 121 años de historia

Este domingo, la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, presidió los actos por el 121º aniversario de la localidad. En la oportunidad se firmaron convenios con funcionarios del Gobierno Provincial para la ejecución de pavimento con adoquinado, se inauguraron obras, se entregaron aportes y elementos a instituciones, en un marco de gran acompañamiento por parte de vecinos.

Las autoridades se dirigieron a la Plaza San Martin, donde realizaron el Izamiento del Pabellón Nacional, entonaron las estrofas del Himno Nacional ejecutado por la Banda de Música de la Policía del Chubut y con el acompañamiento de las banderas de ceremonia, para posteriormente realizar un minuto de silencio por pobladores fallecidos.

El acto oficial se desarrolló en la costanera donde se procedió a la entrega de reconocimientos al personal de Salud, Policía y Bomberos Voluntarios de la localidad. También se dieron aportes económicos a las Entidades Intermedias (deportivas) Orcas Balonmano y CHF Atlántica.

Seguidamente se entregó electrodomésticos y mobiliario a las Escuelas Nº 16, la Escuela de Nivel Inicial Nº 743 y la Comisaría de Camarones.

En su discurso, el ministro Massoni agradeció la invitación para participar de los festejos por un nuevo aniversario y señaló que “el Gobernador me pidió que les transmita esa fuerza, el ser pujantes, como lo vienen demostrando, es el ejemplo que debemos seguir en toda la provincia. Después de todos estos años, extremadamente complejos donde vivimos todo lo malo que pudimos llegar a vivir, es la oportunidad de generar ese verdadero cambio para que Chubut llegue al objetivo de estar realmente bien, que defendamos lo que es nuestro. Los felicito por homenajear a su propio pueblo”.

Desarrollo permanente

A su turno, la intendenta Claudia Loyola expresó “la felicidad inmensa por compartir este día con ustedes, estoy muy emocionada. Creemos que después de la crítica situación sanitaria por esta pandemia que no ha terminado, debemos celebrar la vida. En ningún momento bajamos los brazos por un mejor futuro en Camarones. Asumimos la responsabilidad de procurar la atención directa dentro del estado de aislamiento con nuestros vecinos. Siempre apostamos al desarrollo permanente, impulsamos proyectos pensando en la recepción del turismo, rescatando emblemas, generando empleo genuino, empoderando a nuestras mujeres, es un orgullo haber mostrado a nuestra presidenta de la AVP a la cooperativa de mujeres “Manos a la Obra”.

Convenios e inauguraciones

Durante el acto oficial, la titular de Vialidad Provincial firmó un convenio con la Municipalidad de Camarones para pavimentar con adoquines de hormigón 3.480 m2, por una inversión de $ 5.616.539,57.

Los funcionarios inauguraron las nuevas instalaciones de la Administración de Parques Nacionales en el acceso por RP Nº30; una casa adaptada en el pasaje Islas Blancas. Seguidamente la puesta en funcionamiento de la oficina de emisión de Licencia Única Nacional y la inauguración de Letras Corpóreas.

El intendente de Parque Nacionales, Víctor Ingrassi, destacó poder concretar “este sueño que empezó hace 11años” y señaló que es de suma importancia ya que “en la actualidad desde Parques Nacionales y desde la provincia con la dirección de fauna trabajamos en 10 proyectos de investigadores científicos que requieren visitas periódicas a nuestras islas, y nuestros guardaparques los han acompañado a cada uno”.

Oficina de emisión de Licencia Única Nacional

Al respecto, el subsecretario Leonardo Das Neves, agradeció “las gestiones realizadas por el Gobernador, ante Nación donde pudimos lograr algo que con la anterior gestión firmamos 3 veces. Gracias por la paciencia, una de las cosas que el ministro me pidió es que el primer centro de emisión que se abra sea con esta nueva modalidad de trabajo”.

“Es algo nuevo, nos quedaba saldar una injusticia terrible que tanto el Gobernador como el ministro nos lo hicieron saber, que es que en los pueblos chicos se quedaban sin licencia porque los costos eran terribles y no se justificaba que una localidad que emitía 5 o 6 licencias semanales tengan una inversión de 50 mil dólares”, indicó el funcionario provincial.

Leonardo Das Neves destacó “el gran trabajo federal que se realiza en la Provincia y gracias a ello logramos implementar los centros de impresión de licencias y estos 15 municipios fuera de sistema más las 20 comunas rurales harán sus trámites de manera rápida y eso me llena de satisfacción”.