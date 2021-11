Brown perdió como local y se quedó sin Vazzoler

Este domingo, en el Estadio “Raúl Conti”, Guillermo Brown perdió por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia por la 32° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Esa derrota, decretó la salida de Nicolás Vazzoler como DT, tal como lo informó la institución a través de un comunicado. Javier Rodas, quien dirige en Liga del Valle, será quien se haga cargo del plantel en los últimos dos encuentros que restan por jugar para culminar la Temporada.

Caída y cierre de ciclo del DT

Este domingo y en condición de local, en el Estadio “Raúl Conti”, Guillermo Brown sufrió un nuevo traspié en al presente Temporada de la Primera Nacional, al caer por 2 a 0 ante Independiente Rivadavia, por la 32° fecha de la competencia.

Este resultado, llevó a al dirigencia a tomar la decisión de rescindir el vínculo que sostenía con el entrenador Nicolás Vazzoler y su Cuerpo Técnico, por lo que el santafesino ha dejado de ser el DT del equipo y en su lugar, asumirá Javier Rodas en los últimos dos cotejos que restan por jugarse.

Esta decisión fue informada por la institución a través de un comunicado: “el Club Guillermo Brown informa que Nicolás Vazzoler finalizará, de común acuerdo, su contrato con nuestra institución”.

“Agradecemos, tanto a él como a su cuerpo técnico, su profesionalismo durante el tiempo que han formado parte del club”, sumó el parte de prensa, detallando que “Javier Eduardo Rodas se hará cargo del primer equipo de forma interina en las últimas dos fechas del torneo”.

De esta forma, “la Banda” afrontará las vendieras últimas dos programaciones del certamen con Rodas en el banco; en lo que será la visita a Atlético Rafaela el viernes 5, mientras que cerrará la otra semana como local de All Boys, culminando así la Temporada.

El partido

En cuanto al trámite del encuentro ante “la Lepra” mendocina, fue de esos cotejos en los que Brown no ligó: se crearon diversas situaciones de gol en el primer tiempo y también en el segundo, con buenos destellos de juego, pero se falló en la concreción, lo cual no perdonó el equipo rival.

Cuando Brown estaba bien en su juego, a los 16 minutos del primer tiempo desde un centro, apareció el zaguero central ex jugador browniano, Alejandro Rébola, para poner el 1 -0 a favor de los mendocinos.

Brown generó situaciones para igualarlo, como la que tuvo desde los pies de Sergio González a los 19 minutos pero que estrelló su definición en el palo derecho del arquero Aracena; a lo que se sumó luego el remate de Tomás Assennato que sacó el golero al córner.

En el segundo tiempo, también fue mejor la iniciativa de los brownianos, apostando al ingreso de Martin Rolle desde el banco; con las subidas de los laterales Guillermo Ferracuti y Matías Ruiz Díaz, para asociarse con los mediocampistas ofensivos y así llevar peligro al área rival.

Sin embargo, las chances no concretadas se pagaron en el área rival, ya que a los 36 minutos, un centro conectado por Ulises Asenjo, sentencio la defensa del arquero local Franco Agüero, para decretar lo que sería el 2 -0 final a favor de los mendocinos comandados por un ex DT browniano, Gabriel Gómez.