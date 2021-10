Argentina suma 115.283 víctimas fatales por Covid-19

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 4 de octubre que, en las últimas 24 horas, se registraron 38 muertes y 981 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.260.719 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 115.283.

De los decesos reportados hoy, 20 son hombres y 17 mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Buenos Aires (8), Tucumán (8) y Santa Fe (6). Una persona fallecida de la provincia de Santa Fe fue reportada sin datos de sexo.

Por otra parte, de ayer a hoy, fueron realizados 30.806 testeos, con un índice de positividad del 3,18%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, desde que comenzó la pandemia ya se realizaron 23.999.498 testeos. A la fecha, se registran 20.506 casos positivos activos en todo el país y 5.124.930 recuperados.

Hoy, en Argentina hay 1.032 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,8% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 41,3%.

De los 981 nuevos contagios notificados esta tarde, 429 son de la provincia de Buenos Aires, 70 de la ciudad de Buenos Aires, 16 de Catamarca, 11 de Chaco, 16 de Chubut, 58 de Corrientes, 73 de Córdoba, 5 de Entre Ríos, 13 de Formosa, 14 de Jujuy, 8 de La Pampa, 10 de La Rioja, 9 de Mendoza, 5 de Misiones, 9 de Neuquén, 40 de Río Negro, 24 de Salta, 4 de San Juan, 4 de San Luis, 5 de Santa Cruz, 36 de Santa Fe, 32 de Santiago del Estero, 2 de Tierra del Fuego y 88 de Tucumán.

Luego de que el Gobierno confirmara que se va a iniciar el esquema de vacunación para niños de entre 3 y 11 años con Sinopharm, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) pidió mayor evidencia científica acerca de la vacuna para menores y, por eso, se reunió esta tarde con las autoridades del ministerio de Salud de la Nación. Del encuentro participaron además representantes de UNICEF y de la OPS (Organización Panamericana de Salud).

“Sabemos que los chicos se tienen que vacunar, por la epidemiología propia de esta pandemia y porque hoy son población vulnerable. Si uno se fija qué pasó con la variante Delta en otros países del mundo, vemos que se han enfermado más por no estar vacunados y por estar expuestos al virus. Aunque no sea la población que más riesgo tienen porque se han enfermado menos desde el comienzo de la pandemia, el riesgo para ellos no es cero. Personalmente estoy convencido que la vacuna de Sinopharm, basada en virus inactivados será una vacuna segura y eficaz para los menores”, sostuvo Omar Tabacco, presidente de la SAP.

Además explicó que hasta ahora la única evidencia que se ha encontrado acerca del tema es una publicación en la revista The Lancet de hace dos semanas. “Quizás la ANMAT recibió directamente información de laboratorio que no ha sido publicada”, agregó.