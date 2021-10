Argentina cayó en la final y es subcampeón del mundo

Este domingo en la tarde argentina, se jugó la Final de la Copa Mundial de Futsal en Lituania, con la Selección Argentina disputando el titulo ante Portugal.

Por 2 a 1, el equipo luso se quedó con la victoria y celebró el campeonato, con los comandados por Matías Lucuix relegándose al subcampeonato.

Subcampeonato para Argentina

La Selección de Portugal venció a su par de Argentina por 2-1 , en la final de la novena edición de la Copa Mundial de Futsal disputada en Lituania este domingo en la tarde de nuestro país.

De esta forma, el equipo de Matías Lucuix cedió en la definicion del campeonato ante Portugal, quien logra su primer campeonato del mundo.

Argentina arrancó el partido saliendo a la cancha con el quinteto conocido: Sarmiento (1) – Taborda (14) – Basile (8) – Claudino (3) – Brandi (11). Mientras que Portugal fue con: Bebe – Fabio Cecilio – Bruno Coelho – Joao Matos – Ricardinho.

En la primera mitad Argentina tuvo la intención de mantener la posesión de pelota con presión de Portugal sobre los jugadores argentinos, sumado al juego físico entre ambos.

Mientras Argentina aguantaba las transiciones de Portugal, siempre se fueron estudiando las jugadas durante todo el primer tiempo para ver cómo se presentaba cada uno.

En uno de los ataques del combinado argentino la pelota se estrelló contra el palo El primer tiempo estuvo muy trabado, cerrado y disputado entre las dos selecciones.

Cristian Borruto fue expulsado a siete minutos del final del primer tiempo debido a una agresión contra un jugador luso y, acciones siguientes, Portugal anotó el primer gol del partido.

A partir del segundo tiempo Argentina salió con decisión para tratar de empatar el partido y buscarle la vuelta al resultado a favor de los lusos.

El combinado Albiceleste siempre propuso desde el arranque de la segunda mitad con eficacia y paciencia al tener la pelota.

Después del gol de Pany, Ángel Claudino metió un bombazo para el 2-1 y encender la ilusión Argentina.

Los minutos corrieron y los de Lucuix se agigantados. Muchas acciones de ataque que no pudieron concretarse, y una suerte que no estuvo del lado nacional. Santi Basile estrelló su tiro contra el palo a solo un segundo del final, lo que habría significado una definición por penales.

De esta forma, Portugal se consagra por primera vez como el mejor del mundo en esta disciplina los argentinos, ceden al segundo escalón a nivel mundial que, no es poca cosa.