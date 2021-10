Animalito e’ dios

Una inusual población de jaguares en Brasil subsiste de una fuente de alimentación que no es típica del jaguar en absoluto, sino que se nutren de peces y reptiles acuáticos. El equipo internacional de Charlotte Eriksson, de la Universidad Estatal de Oregón en Estados Unidos, ha estudiado la dieta, la densidad de población y las interacciones sociales de este grupo, la primera población de jaguares conocida por alimentarse solo marginalmente de mamíferos.

Además, las cámaras de vídeo activadas por el movimiento mostraron a los jaguares pescando juntos, deambulando juntos por la zona, e incluso jugando entre ellos. Este hallazgo también es sorprendente, ya que se creía que los jaguares siempre son animales solitarios cuyas interacciones sociales se limitan a las vinculadas a la reproducción y a las vinculadas a disputas por el territorio.

La investigación se llevó a cabo en un área protegida inundada estacionalmente en la parte norte de la zona de Pantanal en Brasil. Pantanal es el mayor humedal de agua dulce del mundo. La pesca está prohibida en la zona. No hay carreteras ni asentamientos humanos en las cercanías, y la ganadería no está permitida.

Los investigadores utilizaron datos de 59 estaciones con cámaras que estuvieron operativas durante 8.065 días. Se detectaron jaguares en el 95 por ciento de las cámaras. En total, se obtuvieron 1.594 vídeos de jaguares, en los que aparecen 69 individuos diferentes.

Eriksson y sus colegas estimaron que la densidad de jaguares en la zona de estudio es de 12,4 por cada 100 kilómetros cuadrados. Esta densidad es entre dos y tres veces superior a la de las poblaciones de jaguares en otras regiones de Sudamérica.

El equipo de investigación cree que la densidad es tan alta y que los jaguares están interactuando socialmente de formas nunca vistas antes debido a la abundancia de presas acuáticas en la región. En otras palabras, sus necesidades biológicas están cubiertas por lo que no se ven obligados a disputarse el terreno de caza y hasta les sobra energía que pueden dedicar a jugar.