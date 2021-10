Alberto Fernández llegó a Roma para participar del G20 y negociar con el FMI

El presidente Alberto Fernández llegó este viernes a Roma, con la expectativa de que la Cumbre de Líderes del G20, de la que participará durante el fin de semana, culmine con un documento que apoye la baja de las sobretasas y una tercera línea de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), que de montos amplios a mayor plazo.

El fundamento que esgrime el Gobierno para eso es el apoyo que días atrás hicieron los ministros de Hacienda de los países integrantes del G20 -reunidos en Roma previo a la cumbre de líderes- sobre esos dos puntos, según indicaron fuentes oficiales.

Si se alcanza ese logro, se trataría de una recomendación del G20 al FMI, lo que dejaría bien posicionada a la Argentina para seguir la negociación por la reestructuración de la deuda, que hoy cuenta con un apoyo del 62% de los accionistas, 13 puntos debajo de lo necesario para que se apruebe la reducción de la sobretasa del 3,05% al 1,05%, que fue la que firmó el expresidente Mauricio Macri.

En el Gobierno aseguran que el tema de la sobretasa está encaminado y consideran que si el mundo desarrollado pide cambio climático y sostenibilidad, «todo eso cuesta» y por eso es necesario bajar los costos del crédito.

Ese optimismo se sostiene en que la Argentina es vista como un país donde la institucionalidad está sostenida y no tiene los riesgos de otros países, y refieren que estar en ese escenario es «muy bueno».

En tanto, esa tercera línea es un fondo denominado de resiliencia, para que haya más plazo y con un monto que sea lo más amplio posible, que se sumaría a los programas del Fondo de stand by y facilidades extendidas.

Más allá de los pedidos puntuales que se incluyen en la negociación, desde el Ejecutivo subrayan que está la intención de querer llegar a un acuerdo con el FMI, pero sin que implique reformas estructurales para la Argentina, algo que aclaran que el Presidente lo viene planteando desde el primer día en que comenzó la negociación para reestructurar la deuda a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

En el marco de la cumbre de líderes, Fernández se verá nuevamente el sábado a las 17 (hora de Roma, 12 hora argentina) con la titular del fondo.

Desde el Gobierno insisten en que el FMI debe hacerse cargo y establecer qué parte de responsabilidad tuvo en el otorgamiento de 44.000 millones de dólares a la anterior gestión, de los cuales US$ 19.000 vencerán en 2022.

Una alta fuente reseñó que aquel acuerdo se cerró en la Casa Blanca, no en el Fondo Monetario, y de allí la idea de la responsabilidad compartida entre la entonces titular del FMI Cristine Lagarde y Macri en el otorgamiento de un préstamo de tal magnitud.

Voceros consultados remarcaron además que Fernández quedó muy satisfecho con el discurso del jueves del mandatario estadounidense Joe Biden, donde hizo un alegato para que los ricos paguen más impuestos, además de recordar como el sistema financiero permitió en los últimos años que evadan las contribuciones, y se ilusionó que lo repita en el G20.