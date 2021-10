Afganistán: Los talibanes decapitaron a una jugadora de vóley

La joven jugadora de la selección juvenil de vóley en Afganistán, Mahjabin Hakimi, fue decapitada en Kabul por el régimen taliban. Su propia entrenadora, desde el anonimato y bajo un seudónimo para evitar represalias, difundió el lamentable hecho, el cual se produjo a principios de mes, aunque la familia de la víctima eligió no hablar al respecto por miedo a quienes hoy gobiernan el país asiático.

“Todas las jugadoras del equipo de voleibol y el resto de las mujeres atletas están en una mala situación, desesperadas y asustadas. Todas se han visto obligadas a huir y vivir en lugares desconocidos”, describió la entrenadora.

Al momento, solo dos atletas del combinado juvenil de vóley lograron escapar del país, mientras que el resto del plantel permanece escondido, a la espera de ayuda por parte de organizaciones internacionales que les permitan cruzar la frontera.

Mahjabin Hakimi también se desempeñaba en un equipo municipal de la capital afgana.

Tras su regreso al poder, los talibanes decretaron que las mujeres no pueden practicar deportes que “expongan sus cuerpos”. Fue el propio vicejefe de la Comisión de Cultura del nuevo gobierno, Ahmadullah Wasiq, quien en una entrevista televisiva advirtió: «No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres jueguen al cricket. Pueden tener que afrontar situaciones en que no estén cubiertos su rostro o su cuerpo. El islam no permite que las mujeres sean vistas así”.