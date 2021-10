Acusado de violencia de género restableció el vínculo con su ex y pide no ir a juicio

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez penal de Sarmiento, Alejandro Rosales formalizó la investigación preparatoria de juicio contra Leonardo Mansilla (29). El joven será investigado como presunto autor de los delitos de daño simple, lesiones leves agravadas por ser contra la persona con quien se mantenía una relación de pareja y por mediar violencia de género, y privación ilegítima de la libertad. La fiscalía obtuvo un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.

Según informó la fiscal Rita Barrionuevo, los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2021, a las 12:00, en una vivienda ubicada en el barrio “Pioneros”. Allí, Leonardo Mansilla se encontraba junto a su ex pareja. En esas circunstancias, la mujer atendió un llamado telefónico. Luego, Mansilla observo el celular y reaccionó de manera violenta, arrojando el móvil contra el piso.

Asimismo, los investigadores indicaron que la víctima fue agredida físicamente y sufrió lesiones. También se informó que el procesado no permitió que la mujer se retirara de la vivienda hasta las 16:00.

Con respecto a la calificación legal provisoria escogida, Barrionuevo refirió que la conducta que se le atribuye al imputado es constitutiva de los delitos de daño simple, lesiones leves agravadas por ser contra la persona con quien se mantenía una relación de pareja y por mediar violencia de género, y privación ilegítima de la libertad, todo ello en concurso real y en calidad de autor (183, 89 y 92 en función de los art. 80 inc. 1 y 11, 141 y 45, del Código Penal).

A su turno, el abogado defensor, Gustavo Oyarzun no formuló objeciones respecto al pedido de apertura de investigación formulado por la fiscalía.

En este marco, señaló que su asistido le informó que en la actualidad había reestablecido el vínculo con su ex pareja. En consecuencia, ofreció que el caso se aborde en el ámbito de solución alternativa de conflictos.

Así las cosas, Rosales resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra Leonardo Mansilla en relación a los hechos narrados por el Ministerio Público Fiscal y la calificación legal provisoria escogida. También tuvo presente lo expuesto el representante de la Defensa Pública, respecto a los hechos y la posibilidad de llegar a una solución alternativa de conflictos.

Finalmente, otorgó el plazo de cuatro meses de investigación y ordenó a Mansilla que se presente en el Gabinete de Criminalística, a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.