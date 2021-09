Vecinos del barrio Planta de Gas de Trelew piden mayor seguridad

La inseguridad sigue golpeando duro a la ciudad de Trelew y así es como una familia del barrio Planta de Gas contó respecto a los reiterados hechos que sufren en esa zona del norte de la ciudad. «El 24 de julio fue el primer robo que tuvimos, nos llevaron un televisor que recién estoy empezando a pagar, un parlante negro y el celular de mi esposo. Y este viernes que pasó nos entraron de nuevo y nos sacaron el último televisor que teníamos, lo arrancaron de la pared con soporte y todo, así que estamos amargados, muy tristes por lo que está pasando», contó Marta Duarte Sandoval entre lágrimas.

En cuanto al accionar policial, la vecina que vive en José Mármol al 400 explicó que, cuando llegaron los efectivos alertados por la alarma, ya habían forzado la puerta y los delincuentes habían escapado: «Ya no sabemos qué hacer, no podemos vivir tranquilos, no podemos salir, es algo muy complicado lo que se está viviendo en el barrio. Necesitamos una solución, ayer estuve hablando con el jefe de la comisaría Segunda para ver si podemos recuperar algo, pero no tuve respuestas».

Marta aseguró que la víctima de los robos no solo es ella, sino también el resto de los vecinos, pero que prefieren no hablar por miedo. «Nosotros nos levantamos todos los días a las seis de la mañana para ir a trabajar para que vengan los delincuentes y te lleven todo».