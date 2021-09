Trevelin: Capacitan a guías turísticos y avizoran una buena temporada de verano

El prestador y propietario de un complejo de cabañas en Trevelin, Carlos Barrientos, se refirió a la reunión convocada por la secretaria de Turismo local para planificar el mes de octubre, como así también a las acciones e instancias de capacitación acordadas junto a guías turísticos. Participó del encuentro, entre otros actores, el titular del área, Juan Manuel Peralta.

Nuevas guías

En diálogo con AzM Radio Trevelin, Barrientos también analizó la situación actual del sector y precisó que «fue una reunión muy positiva, recibimos respuesta a reclamos de cara a preparar gente que pueda asistir al turista, informándole como corresponde» y reconoció que «hace mucho tiempo que no se hacía este trabajo de campo y es lo que pedíamos; entonces, gracias a la reunión y a la participación de varios prestadores, se hizo eco nuestro pedido y se prepararon estudiantes que egresaron de la Escuela 705».

«Hay que cambiar la cabeza»

Asimismo, el prestador sostuvo que «estamos muy conformes y ojalá puedan ayudarnos» y remarcó que «al local le cuesta mucho que venga gente de afuera, hay que cambiar mucho la cabeza; un sector se resiste a que Trevelin sea una ciudad turística, pero lo cierto es que esto es algo que hace crecer mucho al pueblo; muchas veces, si el visitante no le pregunta a algún remisero, por ejemplo, dónde está la Estancia El Horizonte, los locales no saben dónde queda».

Potenciar el destino

Sobre la pandemia y la actividad turística, Barrientos planteó que «mucha gente llega hasta Esquel y no entra acá porque no sabe que existe Trevelin, nos ha pasado con varios pasajeros que arriban hasta Lago Puelo y se vuelven» y puso en valor que «creo que será una temporada buenísima; desde mi experiencia, creo que Trevelin tiene mucho más potencial que otros lugares, pero hay que explotarlo; dependemos mucho de la gente que viene a Esquel y el 90% de los atractivos que tenemos no son de Esquel y se publicitan como de esta última, por eso nos falta fuerza y tenemos mucho para trabajar y hacer, pero vamos bien; en Juan (Peralta) al menos yo encuentro un respaldo».