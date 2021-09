Treffinger: «Torres tiene hambre de poder para el que no está preparado»

El candidato a senador nacional por el Partido Independiente del Chubut (PICh), César Treffinger, confirmó que se reunió con Ignacio «Nacho» Torres esta semana, aunque aclaró que, tras un encuentro en el que se acordó charlar «mano a mano y sin fotos», «no encontramos ningún punto de unidad porque yo estoy muy lejos, realmente, del pensamiento y la ideología del PRO».

A ello, sumó que «el chico (por Torres), que era la primera vez que lo había visto en mi vida, me dejó una muy mala impresión porque realmente confirmó el preconcepto que yo tenía de su perfil como político» y relató que «me parece muy inmaduro, que está sobrevalorado y que tiene un hambre de poder muy grande para el cual no está preparado».

Consultado sobre esto último, contó que «fue a conocerme, quería charlar conmigo, lo recibí pero básicamente lo que me comentó es que estaban buscando armar un amplio frente entre todos los sectores, y percibí una actitud como si pareciera que este muchacho está ‘repartiendo la política’ en toda la provincia, no sé quién le ha hecho creer que se arroga ese poder» y agregó que «para ser totalmente honesto, no me ofreció ningún acuerdo; mencionó que estaba consensuando con todos los sectores políticos para armar un gran frente».

Además, Treffinger puntualizó: «Le respondí que nosotros tenemos una propuesta totalmente independiente, que busca romper la grieta, y que mi forma de ver la política e ideología están muy lejos del PRO».

Ante el resultado de las PASO, analizó que «el mismo no se va a ratificar en noviembre, por eso todos los espacios estamos redoblando esfuerzos ya que acá nadie tiene ganado ni perdido nada».