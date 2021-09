Tan cerca y tan lejos

El último fin de semana, el diputado Santiago Igon, siempre dispuesto para la foto ante el arribo de funcionarios del Gobierno nacional, compartió junto al ministro de Turismo Matías Lammens, intendentes justicialistas y precandidatos, una agenda de campaña. Gran parte del evento electoralista se cumplió en la localidad de El Hoyo donde el intendente Huisman ofició de anfitrión. Si bien su vecino, el intendente Sánchez de Lago Puelo asistió al cónclave del Frente de Todos, no parecen haber tenido tiempo de visitar a los damnificados por los incendios de hace seis meses atrás. Así que los vecinos no tuvieron la oportunidad de transmitirle al diputado nacional Igon, que todo aquello que les comprometieron desde el Gobierno Nacional, no habría llegado a la ciudadanía, ni expresar su profundo reclamo sobre cómo el intendente Augusto Sánchez ha gestionado los fondos que sí llegaron. Tampoco pudieron explicarle a Igon, que hay familias que hace seis meses perdieron todo, y los módulos habitacionales de emergencia que comprometió la Nación no están terminados. El legislador nacional, no dudó en recorrer la zona afectada por los incendios en marzo pasado ante la visita del presidente Fernández, se tomó fotos en el lugar y adhirió a las promesas del Gobierno. Sin embargo, seis meses después, estuvo a escasos kilómetros del epicentro del fuego donde las personas siguen reclamando respuestas pero al parecer no tuvo tiempo de llegar hasta allí. Todo parece indicar que, para el legislador nacional que en 2019 fue elegido a dedo para ser candidato, solo conoce las poses de campaña. Lago Puelo reclama, y las respuestas no llegan.