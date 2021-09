Segundo día consecutivo sin fallecidos de coronavirus en Chubut

El Ministerio de Salud de Chubut informó que este lunes se registraron 33 nuevos contagios de Covid-19 y por segundo día consecutivo no se registraron fallecimientos a causa de la enfermedad, y los casos activos descendió a 622 pacientes.

En el último parte diario, Esquel fue la localidad más afectada tras reportar once positivos. En tanto, Rawson sumó ocho casos, Trelew siete y el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly tres. Por último, las localidades de Puerto Madryn y Trevelin informaron dos contagios de coronavirus cada una.

En cuanto a los casos activos en Chubut, el nuevo reporte informó que hay: 557 pacientes ambulatorios; un paciente internados en un Centro Intermedio; 35 internados en clínica médica; y 29 (27 con ARM) en Unidades de Terapia Intensiva. La totalidad de casos activos es de 622. En este aspecto, el conglomerado de Comodoro Rivadavia – Rada Tilly es la zona más afectada con 284 enfermos, seguida de Trelew que suma 112, Esquel que registra 77 y Puerto Madryn que tiene 55.

Asimismo, el reporte de este lunes, con respecto a los datos del Monitoreo de Vacunación Pública, informó que el total de vacunas distribuidas a Chubut ascendió a 692.388. En tanto, hasta el momento se aplicaron 356.285 componentes la primera dosis y 192.670 de la segunda, en total, se aplicaron 548.955 dosis. El informe indica se han aplicado 1.770 dosis el 5 de septiembre.

La cartera sanitaria también confirmó que en las últimas horas, y por segundo día consecutivo, no se han reportado decesos por Covid-19. De este modo, desde el comienzo de la pandemia, en la provincia se han informado 1.491 fallecimientos por coronavirus.

Por último, el dato positivo del reporte indicó que en las últimas 24 horas han recibido el alta de la enfermedad unos 127 chubutenses.