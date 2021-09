Se disputó la carrera “29° Aniversario de A.C.A.M.”

Con la participación de más de 170 atletas, se desarro0lló el pasado fin de semana en Comodoro Rivadavia, el Torneo de pista y campo «29° Aniversario de la A.C.A.M.»

El evento, contó con una visita especial, ya que estuvo presente Joaquín Arbe, el deportista de Gualjaina representante chubutense en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El atletismo se convocó en un nuevo Torneo

El sábado 11 de septiembre, con la participación de 174 atletas en la pista de solado sintético de Km. 4, se desarrolló el torneo de atletismo pista y campo «29° Aniversario de la A.C.A.M.», certamen que tuvo una visita de lujo ya que el atleta olímpico Joaquín Arbe vino desde Esquel con un grupo de deportistas.

La Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, con el apoyo de Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, organizó el torneo de atletismo de pista y campo «29° Aniversario de la A.C.A.M. (Asociación Comodorense de Atletas Master)».

En el cual compitieron deportistas de Santa Cruz y de diferentes ciudades Chubut en las categorías: U-12 (2010/11), U-14 (2008/9), U-16 (2006/7), U-18 (2004/5), U-20 (2002/3) y Mayores (2001 y anteriores).

El presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, Ramón Flores, sostuvo que «estamos festejando el aniversario de la ACAM con este torneo, estamos contentos porque no hubo viento y eso es necesario para que los atletas hagan muy buenas marcas. El último torneo fue muy triste porque estaban solamente los atletas, pero ahora volvió la familia y tuvimos un lindo marco, el atletismo siempre es una fiesta».

“Coco” Muñoz visitó Km.4

El torneo de atletismo pista y campo «29° Aniversario de la A.C.A.M.» tuvo una visita de lujo y fue la del atleta olímpico Joaquín Arbe.

El oriundo de Esquel, quien ocupó la 53º posición en los 42,195 kilómetros del Maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, estuvo en la Pista de Solado Sintético de Kilómetro 4 con cinco chicos de la escuelita de atletismo de la localidad cordillerana.

«De a poco se están retomando los eventos y está muy bueno que se hagan torneos como estos, más que nada para los chicos que son los que cuesta más mantenerlos motivados, pudimos venir a Comodoro y estamos contentos de que participen», comentó.

Arbe retomó con los entrenamientos el lunes 6 de septiembre y ya se prepara para una carrera importante en Buenos Aires que se hará el 10 de octubre. Sin embargo, analizó su actuación en los Juegos Olímpicos: «Fue muy positiva. Dentro de todo se pudo correr bastante bien, a pesar del clima, ahora estoy contento y disfrutando».

«Uno, después que llega, se pone a analizar qué hubiera pasado si salíamos a correr diferente, pero no me arrepiento de cómo salir a correr. El clima condicionó mucho, en el Km 14 vi a gente de Etiopía que estaba desvanecida y eso me hizo tomar un poco más de recaudos, llegué muy bien a los últimos kilómetros, fue un maratón dentro de todo tranquilo y no me tocó sufrir», añadió.

El orgullo chubutense junto a Eulalio «Coco» Muñoz también se refirió a la repercusión de su participación en Tokio: «Es una buena motivación para los chicos y para los que están en un buen nivel, así como llegamos con Coco (Muñoz), creo que está claro que puede llegar cualquier otro atleta. La verdad que estoy contento con el cariño de la gente y el recibimiento que tuvimos», cerró.