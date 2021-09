Robo a joven accidentada: allanaron la casa de un hombre y recuperaron su celular y la billetera

Hace unos días, desde El Diario se daba cuenta del desesperado pedido del padre de una joven accidentada respecto a la devolución del teléfono celular de la víctima, el cual se le había caído en el choque. Con la hija internada, el hombre ofrecía recompensa para recuperar el aparato que le habían robado en la esquina de Rivadavia y Constituyentes Provinciales.

Durante la investigación, la Brigada de Puerto Madryn entrevistó testigos. Uno de los vecinos, de 60 años, declaró: “Me encontraba en el interior de mi domicilio cuando escucho un fuerte ruido, miré y vi una Kangoo y una moto tirada. Me acerqué y vi a mis vecinos llamando a la ambulancia. Yo fui y llamé a la policía. Al regresar veo a un joven de 26 a 28 años, de contextura media, tez blanca, pelo medio colorado, narigón, quien estaba moviendo la moto. No estuvo más de 2 minutos en el lugar del accidente. Vi un celular y una billetera tirado en la calle cuando fui a ver como estaba la chica. Al regresar donde estaban los elementos, el celular ya no estaba. Y el chico tampoco”.

La policía revisó las cámaras de seguridad y la Fiscalía pidió informes sobre el celular: detectaron que pusieron otro chip en el teléfono de la víctima y de esa forma lograron identificar al autor. La causa quedó en manos del fiscal Jorge Bugueño y el jueves a la mañana se allanó al sospechoso, identificado como Brayan Rodríguez En su domicilio estaba el celular de la chica.

Ahora se lo imputará de “hurto calamitoso”, previsto en el Código Penal para quien toma cosas ajenas sin la voluntad de su dueño aprovechando la ocasión de un incendio o inundación u otra desgracia. La pena es de 1 a 6 años de prisión.