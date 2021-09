Puratich sufrió un intento de robo en su vivienda y denunció amenazas

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, habló sobre el hecho ocurrido en su vivienda particular, donde desconocidos ingresaron y revolvieron elementos, «sin llevarse nada».

En diálogo con AzM Radio, explicó que «había un vidrio roto, habían abierto la puerta, revolvieron todo, no se llevaron nada» y agregó que «vivo en el barrio oficial, no me deja de llamar la atención, hace poco recibí amenazas».

«Son situaciones que imaginaba no podían ocurrir más después de tanto tiempo de madurez que fue tener nuestra democracia», planteó el funcionario, agregando que «ayer fue el aniversario de Rawson, participé del acto acompañando al Intendente (por Damián Biss), y generalmente en mi casa siempre hay un auto que es el oficial; el mismo estaba en el service así que no se encontraba en la vivienda, y cuando llegué, tenía el vidrio de una puerta roto; habían metido un palo entre la puerta y el marco, y también habían abierto la puerta de un quincho».

Sobre esto último, Puratich aclaró que «no se llevaron nada, fue algo extraño, y tras haber recibido amenazas, no quiero ser malpensado pero no me puedo quedar tranquilo, por eso voy a hacer la denuncia correspondiente». El hecho ocurrió después de las cinco de la tarde: «Volví a mi casa, nos fuimos a comer con mi hijo y puede haber sido entre las cinco y seis de la tarde que hayan entrado; ojalá se hayan equivocado y esto haya sido un hecho común», analizó.

En cuanto al presunto atentado contra las vacunas almacenadas en el Hospital Zonal «Dr. Andrés Ísola» de Puerto Madryn, el Ministro reiteró que a través del director del nosocomio se radicó la denuncia penal y pidió «que se investigue y se realice el informe técnico, ya que lo que ocurrió fue que se apagaron los motores, por eso se sospecha que ha ocurrido un hecho delictual, poniendo en riesgo la salud pública de la provincia».