Puratich propone exenciones impositivas para las empresas

El ministro de Salud, y precandidato para diputado nacional por Chubut Primero, Fabián Puratich, afirmó que conformó un equipo técnico que ya se encuentra trabajando en distintos proyectos y propuestas que beneficiarán a la provincia.

«Estamos trabajamos en un proyecto para lograr exenciones impositivas para las empresas», aseveró Puratich al hacer referencia a los principales temas sobre los que hace eje el espacio al que representa.

Indicó en ese marco que «queremos tener propuestas claras si nos toca ocupar una banca en el Congreso».

Asimismo, valoró que «la carta de triunfo nuestra es la gestión y el trabajo. Demostramos capacidad de trabajo, estamos presentes, dando la cara todos los días. Lo nuestro no es aparecer unos días antes de las elecciones, como hacen otros».

«Yo soy de Chubut, trabajo acá y quiero lo mejor para la provincia. Estoy preparado para cuidar, defender y proteger a mi provincia», aseveró Puratich.

Proyectos

Sobre las propuestas expresó que «lo del empleo es lo que primero surge en las recorridas, por eso ya estamos trabajando en un proyecto de ley sobre exenciones impositivas para las empresas, para incentivar la instalación de fábricas».

De ese modo, señaló que «hay zonas francas en la provincia, que están desaprovechas, y hay que recuperarlas, y a eso apuntamos para la generación de empleo genuino».

«Con Vanesa Abril (precandidata a diputada nacional) hemos armado un equipo técnico que está trabajando en diferente proyectos de ley, porque es necesario fortalecer el empleo privado y para eso hay que darles las condiciones a las empresas y fábricas», destacó.

«Podemos estar mejor»

Puratich manifestó sobre las exenciones y zonas francas que «muchos de los que hablan de esto hoy son diputados y están en el Congreso hace años y no generaron una política al respecto».

«Nosotros tenemos proyectos concretos, para que no pasen 4 años y después salir a decir lo que hay que hacer», aseguró.

En ese marco expresó que «la oposición se dedica a criticar lo que hacen los demás, la gente está cansada de que nos peleemos entre nosotros, y no escuchan propuestas»

«Critican a la salud y la educación como si fueran candidatos a gobernador. Cada uno tiene que llevar propuestas y esperanzas a las personas, para que crean que podemos estar mejor», concluyó.