Puratich cuestionó a Torres: «Claramente no representa a la nueva política»

Los precandidatos a diputados por Chubut Primero, Fabián Puratich y Vanesa Abril, visitaron este mediodía los estudios de AZM Radio para charlar de cara a las Primaria Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo. En principio, el actual ministro de Salud criticó duramente la actitud del PRO dentro de la interna de Cambiemos: «Si esa es la nueva política, prefiero no cambiar nunca, si la nueva política es destruir al otro, es terrible. Fueron muy duros desde el lugar de que el radicalismo le dio toda la estructura al PRO y en este momento, en que hay una interna y son un frente, el hecho de que se manejen de esa forma es grave desde lo político. Claramente no es la nueva política y yo no quiero ese tipo de políticos jóvenes».

«Venga de donde venga»

Puratich hizo hincapié en uno de los lemas de la campaña, que tiene que ver con la defensa de los intereses chubutenses y expresó que «nosotros vamos a ir a sentarnos al Congreso y si algo es bueno para Chubut, lo vamos a acompañar, venga de donde venga. Y si algo es malo para Chubut, no lo vamos a acompañar, venga de donde venga. A nosotros nadie nos tiene comprado el voto y nadie nos va a decir qué hacer, excepto quienes estén gobernando la provincia».

Tirar piedras

El titular de la cartera sanitaria cargó contra algunos sectores políticos chubutenses, quienes, según dijo, «a lo único que se dedicaron fue a tirar piedras y tratar de destituir al gobernador y a los únicos que perjudicaron fue a los habitantes de la provincia. Entonces, si queremos a Chubut, defendamos a Chubut, pero defendámosla con herramientas legislativas. Ahora escucho a diputados que ahora saben cómo solucionar los problemas, pero son diputados hace cuatro años y se dedicaron a tirar piedras continuamente».