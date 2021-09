Noticas falsas al servicio de la desinformación

Las noticias engañosas han existido siempre, pero con las nuevas tecnologías y el uso masivo de redes sociales, han proliferado como una herramienta de difusión altamente peligrosa. En tiempos de pandemia se ha visto como se generaba información inexacta sobre el Covid-19, y más tarde sobre la vacuna. Las campañas políticas son otro terreno donde las noticias falsas se instalan para desprestigiar a oponentes circunstanciales, sin analizar que el daño que provocan puede ser permanente.

En Chubut hubo un caso testigo en las elecciones PASO, o para ser más precisos durante la campaña, dado que un portal creado el 10 de agosto bajo la denominación “Noticias que importan”, se dedicó sistemáticamente a bombardear al electorado con información difamatoria de dirigentes políticos. Resulta llamativo que todas de la sección política estaban orientadas a desprestigiar la campaña de precandidatos de Juntos por el Cambio, aunque vale mencionar que la lista ganadora, nunca fue puesta en tela de juicio.

También se le dedicaron algunos párrafos a otras fuerzas políticas, e incluso al gobernador Mariano Arcioni, siempre con el único fin de desmoronar la credibilidad de aquellos a quienes se citaba.

Tras 122 publicaciones, la última noticia publicada por el portal fue el pasado 11 de septiembre, es decir el día previo a las elecciones PASO.

No está en el espíritu de este Diario poner en duda la voluntad popular, y nadie puede desconocer el resultado electoral, sin embargo es dable mencionar que, las campañas sucias no contribuyen a una sana convivencia democrática.

El asunto no es un tema menor, porque el periodismo de calidad y el derecho ciudadano a informarse debidamente están sufriendo el impacto de este fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso e influye en las prácticas democráticas.